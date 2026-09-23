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▲亞莫（左）與二世（右）一起宣布分手消息，但兩人互動依然非常自然。（圖／翻攝自IG@amochan1127）

Netflix戀愛實境節目《不良一族尋愛記》第一季配對成功的亞莫（Amo）與櫻井二世，在透過節目結緣交往後，昨（22）日發布影片宣布分手消息，讓CP粉都感到非常遺憾。而二世似乎也非常不捨，透露未來有復合可能，但卻被亞莫秒拒絕直言：「絕對不可能！」亞莫與二世於2025年拍攝《不良一族尋愛記》，在節目結尾配對成功後進而交往，不料昨日卻合體分享影片宣布分手消息。亞莫坦言分手原因是時機，表示兩人剛開始交往時，正好是二世最忙的時候，但她當時沒有發現男友的壓力、也沒能體諒對方。二世也承認當時因展開多個新工作，所以忙得沒有時間，這也讓他們漸行漸遠。雖然兩人已結束戀人關係，但互動依然非常自然，很明顯是和平分手，亞莫也形容雙方是錯過彼此而分手的普通情侶，還笑說雖然分手，但依然過得很開心。二世則看起來還是不捨亞莫，表示未來還有復合可能，但直接被亞莫拒絕，「絕對不可能！」事實上，亞莫與二世交往後，常常被質疑是商業情侶，用戀情來幫節目炒作。對此，亞莫也親自回應，表示兩人真的交往過，自己還曾為二世哭過，因為覺得自己想珍惜的人，沒有珍惜自己。二世也隨即認錯，認為雖然自己有珍惜亞莫，但對方沒有感覺到，就是沒做到，「都是我的錯。」亞莫是節目中的人氣成員，在日本東京擔任表演舞者與舞孃，因精緻美貌而一登場就引發二世及另一位男成員乙葉的關注，但她最終選擇二世並配對成功。而二世則是名酒吧老闆兼拳擊選手，還在拳擊館當志工，他本身家境優渥，還在大阪南區與京都木屋町有3家酒吧。