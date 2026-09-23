我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高市警局今天公包括旗津、壽山動物園、旗山老街、果嶺公園、駁二等重要風景區及各重要交流道交管及疏導措施。(圖／高市警交大提供)

高市警局今宣布多處路段交管，並加強各重要交流道、易壅塞風景區疏導，包括旗津、壽山動物園、旗山老街、果嶺公園、駁二等重要風景區，周邊路口將彈性實施交管措施。一、旗津景區將視旗津地區主要道路車流量及停車場狀況適時於旗津一路/敦和街口、旗津一路/廣澤街口，啟動車輛單行管制，引導車輛分流。二、壽山動物園將依該園停車場停車率及萬壽路路段車流狀況實施萬壽路段單行交管措施（車輛一律由鼓山二路/興隆路口上山，鼓山一路/萬壽路口管制車輛上山），該二路口將彈性於園區周邊道路車流發生壅塞時，管制汽車上山。三、旗山老街、美濃景區將依進、出該地區車流量大小，於車流驟增影響車流順暢時，由警義交啟動截流管制措施，旗山地區於延平一路/旗甲路口、中正路/華中街口、旗南一路/中學路口管制引導車輛改走台29線（替代道路）至嶺口交流道上國道10號，美濃地區於中興路/忠孝路口彈性管制引導車輛改走光明路替代道路至國道10號旗山端交流道，沿途也設置有替代道路導引牌面，請遵循警義交指揮並多加利用替代路線行駛。四、高雄果嶺自然公園將視公園周邊主要道路車流量及停車場狀況，適時管制車輛入園，民眾可先將車輛停於附近澄清湖園區內停車場，再步行由仁智亭、迷宮花園停車場往果嶺公園木棧道經過松藝路口至果嶺公園湖畔出入口或至澄清湖大門前搭乘果嶺公園接駁車前往。五、愛河旁駁二特區內交通量達飽和時，將於七賢/公園、公園/真愛、鼓山/臨海新路口截流管制車輛進入駁二特區；另於七賢/必信、七賢/蓬萊、蓬萊/臨海新、五福/七賢路口彈性管制引導車輛改走外圍七賢三路、鼓山一路、大公路等道路，請遵循引導牌面及警義交指揮行駛。六、高雄親子遊樂園視場內停車空間數量執行管制，園區停車場滿場時現場人員引導入園車輛至夢時代替代停車場停放後再轉乘輕軌前往園區。高市警方呼籲熱門風景區連假期間人車較多，請用路人儘量避開上午10時至下午1時、下午3時至7時等車流尖峰時段或請改走替代道路，多利用大眾運輸工具（如公車、捷運、輕軌等）往返，以避免道路車多壅塞，更節省寶貴的行車時間。