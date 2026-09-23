慶祝寶可夢30週年！《Pokémon Sleep》於Spotify官方歌單追加新增20首遊戲配樂，包括〈舊發電廠〉等研究區域 BGM、達克萊伊與夢幻為主角的活動音樂，以及寶可夢劇場版《水都的守護神拉帝亞斯與拉帝歐斯》的改編名曲，在歌曲播放時，還有可愛的寶可夢睡姿畫面，手機版播放更隱藏了「睡覺皮卡丘」驚喜彩蛋。
收錄「舊發電廠」背景音樂 經典劇場版改編名曲
本次《Pokémon Sleep》官方一口氣在音樂串流平台「Spotify」，新增20首寶可夢配樂，這個音樂主要是2024年10月以來登場的遊戲音樂，涵蓋多個研究區域背景音樂及電影版樂曲改編而成的遊戲版本。
像是《Pokémon Sleep》遊戲中「舊發電廠」等全新研究區域背景音樂，以及「新月之日」活動中夢幻與達克萊伊登場時的專屬音樂，更特別收錄寶可夢經典電影樂曲的《Pokémon Sleep》風格改編版本，包括劇場版《水都的守護神拉帝亞斯與拉帝歐斯》名曲改編的〈拉帝亞斯研究Mystery Girl, Again (Labyrinth)〉、經典名曲〈克雷色利亞VS達克萊伊Oración〉，讓熟悉原曲的粉絲能體會全新氣氛。
播放還有寶可夢動態睡姿 手機版藏「睡覺皮卡丘」彩蛋
除了耳邊傳來的療癒旋律之外，官方在視覺體驗上也加入了巧思，前往Spotify收聽官方播放清單時，歌曲再生畫面會根據樂曲主題搭配呈現各種寶可夢對應的可愛睡姿視覺效果。訓練家若使用手機版Spotify應用程式播放歌單，播放進度條上的游標將會變身為一隻正在沉睡的「睡覺皮卡丘」，讓皮卡丘和療癒音樂陪伴訓練家入睡。
另外，為配合本次Spotify增加《Pokémon Sleep》官方歌單，官方特別規劃了一系列線上與線下的慶祝活動，官方在YouTube Shorts公開夢幻特別合作短片，呈現夢幻在夢境中自由嬉戲的可愛姿態。
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本次《Pokémon Sleep》官方一口氣在音樂串流平台「Spotify」，新增20首寶可夢配樂，這個音樂主要是2024年10月以來登場的遊戲音樂，涵蓋多個研究區域背景音樂及電影版樂曲改編而成的遊戲版本。
像是《Pokémon Sleep》遊戲中「舊發電廠」等全新研究區域背景音樂，以及「新月之日」活動中夢幻與達克萊伊登場時的專屬音樂，更特別收錄寶可夢經典電影樂曲的《Pokémon Sleep》風格改編版本，包括劇場版《水都的守護神拉帝亞斯與拉帝歐斯》名曲改編的〈拉帝亞斯研究Mystery Girl, Again (Labyrinth)〉、經典名曲〈克雷色利亞VS達克萊伊Oración〉，讓熟悉原曲的粉絲能體會全新氣氛。
除了耳邊傳來的療癒旋律之外，官方在視覺體驗上也加入了巧思，前往Spotify收聽官方播放清單時，歌曲再生畫面會根據樂曲主題搭配呈現各種寶可夢對應的可愛睡姿視覺效果。訓練家若使用手機版Spotify應用程式播放歌單，播放進度條上的游標將會變身為一隻正在沉睡的「睡覺皮卡丘」，讓皮卡丘和療癒音樂陪伴訓練家入睡。
另外，為配合本次Spotify增加《Pokémon Sleep》官方歌單，官方特別規劃了一系列線上與線下的慶祝活動，官方在YouTube Shorts公開夢幻特別合作短片，呈現夢幻在夢境中自由嬉戲的可愛姿態。