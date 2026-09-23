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國防部軍備局生產製造中心今（23）日邀訪國內外媒體，進行「（獵豹）105公厘輪型戰車」量產車型性能展示。經過構改後，車高已從3.3公尺下降為2.95公尺，並增加抗彈性、提高彈藥攜行量、導入人因工程提升舒適性、增強觀測距離及範圍，同時砲塔系統也具備和「地表最強戰車」M1A2T相同的獵殲模式，切換主砲控制權進行超越射擊。生製中心表示，「105公厘輪型戰車」在軍備局、中科院等單位通力合作下，於112年通過陸軍作戰測評，續依軍種建議事項，於113至114年間，針對戰車外型、內部空間、功（性）能及可靠度等實施優化，以增加抗彈性、提高彈藥攜行量、導入人因工程提升舒適性、增強觀測距離及範圍等，並在陸軍裝訓部（軍種兵監單位）共同執行驗證下，通過優化項目驗證，啟動量產。202廠長陳健中表示，相較於2023年D2的靜態和動態性能展示，量產型的獵豹戰車，構型已經降低30餘公分，目前大概是2.95公尺，目前台灣各自的構型地形有蠻多涵洞，花東地區部分道路崎嶇，獵豹戰車都依據陸軍作戰需求、甚至是後續城鎮戰運作，都是相對方便靈活；目前接到的要求是生產178台，明年首批生產8台。202廠火炮研發組長林育民表示，105公厘輪型戰車是由202廠、209廠以及中科院共同合作打造，經過7年努力將於明年量產。獵豹戰車的主要功能，火炮是由202廠自力研發，從砲管到制退復進機都是國內製造，相較於M60A3戰車射擊後座力70噸，輪型戰車射擊後座力只有20噸，火砲射擊精確度在1200公尺可命中90公分直徑圓的目標。林育民指出，穿甲能力在2000公尺可以貫穿500公厘厚的均質鋼板，砲塔由中科院開發，砲塔採用電控雙軸穩定系統，可以在顛簸路面行進間射擊，此外，砲塔系統具備與M1A2T戰車相同的獵殲模式，射手在操縱主砲瞄準第一目標的時候，車長可以同步搜索第二目標，適時啟動獵殲模式，切換主砲控制權進行超越射擊。林育民續道，載具由209廠開發第二代底盤載具，馬力由450匹提升至600匹，可以更加輕鬆的通過困難地形。此外，輪胎的轉向系統也由原本的1、2軸四輪轉向改成1、2、4軸六輪轉向，迴轉半徑由11公尺縮減至9公尺，更加適合城鎮作戰，原本車體採用薄殼焊接車設計，底盤也研改成模組化的複合金車體設計，可以簡化整個後勤維保作業。陸軍裝訓部作發室編譯員王劍青則補充，明年量產的第一批將會併同裝備無人機防護網，將改槍座裝25公厘以上鏈砲。