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社會局主動發現異常報案：依規究責，絕不寬貸

台北市社會局38歲女社工江羿潔疑利用工作之便，接觸受監護長者的存摺、印章及財務管理事務，涉嫌挪用、侵占文山區5名老人家財產逾1200萬元。社會局7月初主動發現款項支用異常後，隨即展開清查並報警、向台北地檢署告發；北檢22日指揮警方搜索江女住處，查扣香奈兒、愛馬仕等名牌精品。台北市長蔣萬安今（23）日也強硬表態：「絕不包庇、追究到底！」蔣萬安今日上午出席文化活動宣傳記者會，會前接受媒體詢問時表示，社會局是「主動發現、主動調查、主動向地檢署告發」，市府對案件的態度相當明確。蔣萬安痛批，欺騙老人家的錢，「這非常可惡」，市府一定是絕不包庇，並且會嚴加徹查、追究到底。據了解，江羿潔過去任職台北市社會局，工作涉及老人福利及受監護個案的相關事務，期間需要接觸部分長者的財產管理事項，她疑似利用職務便利，取得文山區5名受監護長者的存摺、印章等物品後，涉嫌挪用、侵占相關財產，金額合計超過1200萬元。社會局表示，江女6月底離職後，局內進行業務交接及個案財產清點，7月初主動察覺部分款項支用情形異常，隨即啟動清查並蒐集相關事證，之後依法向警方報案，同時向台北地檢署告發。目前案件已進入司法調查程序，檢警將進一步釐清實際涉案金額、資金流向，以及是否還有其他長者受到影響。台北地檢署昨指揮警方搜索江女住處，查扣香奈兒、愛馬仕等名牌精品及相關物品，後續將配合案情調查，釐清是否涉及犯罪所得或其他資金流向。社會局也發出聲明強調，對任何違法情事絕不包庇，也不容許任何人利用職務之便侵害公益；若經查證涉及不法，將配合司法調查，依法依規究責，絕不寬貸。