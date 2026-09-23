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▲康乃爾大學代表參訪義大醫院，由義大癌治療醫院內科副院長饒坤銘醫師(右)及義大醫院國際醫療部黃瑟德部長接待。（圖／義守大學提供）

義守大學21日接待美國康乃爾大學（Cornell University）代表團來校參訪，雙方針對國際學術交流、研究合作與人才培育等議題，並就智慧醫療、人工智慧（AI）及先進科技等發展方向深入交流，透過校務座談與實地參訪，了解彼此發展特色，探索未來跨校合作的新契機。義守大學由校長古源光致詞時，特別分享自己與康乃爾大學的深厚淵源。古校長於1988年前往康乃爾大學求學，1991年返台，在紐約州伊薩卡（Ithaca）校園接受完整的學術與研究訓練，從圖書館、實驗室到研究與實驗準備等歷程，奠定其日後學術生涯的重要基礎，對其投入高等教育發展具有重要影響。校長古源光表示，義守大學創校36年來，持續深耕南台灣，積極推動國際化與跨領域人才培育，目前校園匯聚來自全球超過40多個國家與地區的國際學生。期盼透過此次交流，從彼此認識與經驗分享出發，延續兩校學術連結，進一步在研究合作、教學交流及人才培育等面向尋求合作可能。康乃爾大學負責國際事務的副首席行政主管Wolford表示，此次是她與Lee教授首次造訪台灣南部，也是重新連結台灣學術社群、康乃爾校友與學者的重要機會。她指出，康乃爾大學持續推動科技創新與跨領域教育，近年透過Cornell Tech串聯學術、產業及創新創業資源，也積極探索AI在研究與教學上的應用，鼓勵學生跨領域學習，培養面對科技快速變化的新世代人才。此次參訪安排康乃爾代表團走訪義大醫療體系，以及義守大學智慧醫療教學中心、智慧銀髮賦能中心與科技醫學實驗室，透過實地參訪與專業解說，了解義守大學如何整合醫療資源、AI與科技，應用於醫療照護、臨床教學及人才培育，展現「健康醫學×智慧科技」的跨域發展特色。在智慧科技創新中心，康乃爾代表團進一步了解義守大學推動跨領域創新的教學與實務布局。學校透過整合不同專業領域與科技資源，將AI及新興科技融入教學與實務應用，培養學生跨域整合、科技應用及問題解決能力，回應產業快速轉型所帶來的人才需求。義守大學表示，此次康乃爾大學代表團來訪，不僅延續兩校長期學術連結，也深化彼此對高等教育、科技創新及人才培育的交流與理解。未來將持續拓展國際學術網絡，深化與世界各地大學及研究機構的合作，並以國際化、跨域創新與科技應用為重要發展方向，為學生創造更多國際學習與研究交流機會，培育具備全球視野、跨域能力與科技競爭力的新世代人才。