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鬍鬚張第三代公開表態力挺台北市長蔣萬安，引起外界關注。民進黨台北市長參選人沈伯洋今（23）日前往古亭南福宮參香，南福宮總幹事、金峰滷肉飯老闆娘蘇月雲也到場支持，他除了祝福沈伯洋高票當選外，也盛讚沈沒有官架子、有親和感。沈伯洋上午與民進黨北市黨部主委吳沛憶、議員洪婉臻、劉耀仁、議員參選人馬郁雯與張銘祐前往南福宮參香。沈伯洋致詞時表示，南昌公園離他以前的生活圈非常近，建中也就在附近，剛剛經過看到金峰滷肉飯，覺得特別窩心，他以前每個星期都吃金峰滷肉飯、每個星期吃的那顆蛋，都來自金峰；蘇月雲聽聞後，也開心站到沈伯洋旁。蘇月雲受訪時表示，在這邊營業40多年，滷肉飯是純手作的、比較平價，很多小朋友都是吃他們東西長大，也受到周邊居民關照，日本、韓國等外國人也很多，而沈伯洋從小到店裡吃東西，希望沈高票當選，當選後共同努力，把市政做好。至於對沈伯洋印象如何？蘇月雲笑稱，「沈伯洋很像我們家小孩」，也有親和感，可以直接溝通，「他就真的就像我們家的小孩這種感覺」。