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新北市推動健康促進學校再傳捷報！連續9年榮獲教育部「地方政府辦理健康促進學校績優縣市」最高榮譽「特優縣市」，蟬聯全國唯一九連霸；114學年度更有24所學校在健康促進各項議題競賽中獲得全國績優。今（23）日於市政會議獻獎，展現新北長期推動健康促進教育、落實學生健康生活的成果。教育局表示，學校健康促進計畫由教育部與衛生福利部共同推動，透過學校、家庭及社區協力，從視力保健、口腔保健、健康體位到菸檳防制等面向，將健康教育從課堂延伸到日常生活，協助學生養成受用一生的健康習慣。各校也依學生需求及在地特色發展多元做法，讓健康促進真正落實在孩子每天的校園生活中。成福國小將視力保健融入特色課程，透過「戶外生態攝影課」帶領學生走進自然，在觀察生態的同時養成戶外活動戴帽等護眼習慣，全校學生就醫防盲率達100%，視力惡化率呈負成長。十分國小則將護齒教育結合在地天燈文化，師生運用環保永續天燈打造「大牙齒」，倡議「保護原生牙」，並串聯社區、商圈及托老中心共同推動潔牙，讓學生從健康知識的學習者，進一步成為社區健康倡議者。深坑國中榮獲「健康體位特優學校」，以「運動」與「營養」雙軸推動健康體位，依學生不同體位需求採取差異化策略，為過重學生規劃「喝水飽足計畫」，過輕學生提供「優質蛋白補充計畫」，並建置「飛輪教室」，增加雨天運動空間，從飲食與運動協助學生建立健康生活習慣。此外，修德國小校長陳志哲獲「健康促進輔導委員奉獻獎」，肯定他多年來在校園健康教育的深耕與付出。教育局表示，健康是孩子學習與成長的重要基礎，未來將持續整合教育、衛生及社區資源，透過專業輔導、教師增能與創新教學，協助學生將健康知識轉化為生活能力，養成受用一生的健康習慣。