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自女團「黑澀會美眉」出道的小蠻近日在節目《11點熱吵店》分享血淚史，14歲就參加選秀節目的她，為了演出留下身體傷痛。小蠻提到，某次練完舞不慎踩空直接滾下樓梯，兩條脛骨痛到不行，不僅雙腳瘀青、腳踝錯位，至今脛骨仍會疼痛，讓她感嘆：「真的影響一輩子，傷筋動骨。」《11點熱吵店》最新一集邀請到曹雅雯、小蠻、張語噥、黃豪平、楊昇達分享參加選秀節目的甘苦談。小蠻透露14歲就參與選秀節目，一週錄5集、採淘汰賽制，之後發現只表演唱歌很容易被淘汰。當時女孩們為了留下來，各個使出渾身解數，像是練啦啦隊拋人、絲襪套頭、砸派等橋段。小蠻直言不僅要對抗網路上的惡評，為了表現還留下身體傷痛。小蠻表示自己參加國標舞比賽，某次練完舞，離開舞蹈教室時，不慎踩空直接滾下樓梯，兩條脛骨痛到不行，躺了十多分鐘才勉強起來，不僅當下雙腳瘀青、腳踝錯位，至今脛骨仍會疼痛，讓她不禁感嘆：「真的影響一輩子，傷筋動骨。」小蠻出道後，轉戰電視劇、綜藝等領域，接連演出《死神少女》、《料理情人夢》、《我們發財了》等戲劇，2020年與男星邵翔結婚後，隔年迎來兒子「至尊寶」，並將重心放在家庭上，經常透過社群分享育兒日常，日前她也吐露全職媽媽的心聲。小蠻表示，育兒難免有崩潰與脆弱的時刻，當孩子情緒高漲、而自己又無法好好接住對方情緒時，常常陷入低潮，甚至覺得自己「特別的沒用」，不過雖然過程艱辛，她卻從未因育兒失去自我，內心反而更加強大，認為「守護照顧一個幼小的生命，這是我人生這個階段最具有價值的事。」貼文引來許多家長共鳴。