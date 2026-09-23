蘋果官網上架新款耳罩式耳機Beats 360，售價12500元，定位在高階旗艦款，拿來和AirPods Max 2比較，Beats 360便宜了5490元，但在多項功能反而更好用，像是開啟主動降噪後續航多出12小時，重量也足足輕了91.7公克，還多了IPX4抗汗抗水、可替換頭帶軟墊，以及更完整的Android支援，台灣蘋果官網現在就買得到。
Beats官方資料顯示，Beats 360即使開啟主動式降噪與個人化空間音訊，最長仍可連續播放32小時，相較於AirPods Max 2最長則為20小時，Beats 360足足多出12小時。重量差距甚至更明顯，Beats 360只有294.5公克更輕巧。
流汗連頭帶都能換！Beats 360玩出客製化
是Beats首款具備IPX4抗汗抗水等級的耳罩式耳機，過去不少人即使喜歡大耳罩的包覆感，運動時仍擔心汗水影響耳罩及內部元件，Beats 360直接把「健身」列為設計情境，搭配透氣Performance Knit機能織布軟墊，明顯比AirPods Max 2更強調運動使用。
Beats 360耳罩及頭帶軟墊都能自行拆卸更換，原廠提供Performance Knit機能織布及UltraPlush兩種材質，其中機能織布使用記憶泡棉及透氣織物，專門針對健身穩定性設計；使用者運動流汗後可以直接替換，也能透過不同顏色改變整副耳機造型。Beats官方推出的機能織布軟墊共有黑色、雲白色、粉紅色、晴空藍、海軍藍及螢光黃等6色，UltraPlush則有黑色及雲白色。
Android用戶也更友善！支援Fast Pair、Find Hub
雖然Beats已經屬於蘋果，但Beats 360並沒有把功能完全綁在iPhone上，而是搭載Beats客製晶片，同時整合Apple與Android生態系。iPhone用戶可以使用一鍵配對、自動切換、音訊共享、尋找及「嘿Siri」；Android則直接支援Google Fast Pair、Audio Switch與Find Hub等功能。
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是Beats首款具備IPX4抗汗抗水等級的耳罩式耳機，過去不少人即使喜歡大耳罩的包覆感，運動時仍擔心汗水影響耳罩及內部元件，Beats 360直接把「健身」列為設計情境，搭配透氣Performance Knit機能織布軟墊，明顯比AirPods Max 2更強調運動使用。
Beats 360耳罩及頭帶軟墊都能自行拆卸更換，原廠提供Performance Knit機能織布及UltraPlush兩種材質，其中機能織布使用記憶泡棉及透氣織物，專門針對健身穩定性設計；使用者運動流汗後可以直接替換，也能透過不同顏色改變整副耳機造型。Beats官方推出的機能織布軟墊共有黑色、雲白色、粉紅色、晴空藍、海軍藍及螢光黃等6色，UltraPlush則有黑色及雲白色。
Android用戶也更友善！支援Fast Pair、Find Hub
雖然Beats已經屬於蘋果，但Beats 360並沒有把功能完全綁在iPhone上，而是搭載Beats客製晶片，同時整合Apple與Android生態系。iPhone用戶可以使用一鍵配對、自動切換、音訊共享、尋找及「嘿Siri」；Android則直接支援Google Fast Pair、Audio Switch與Find Hub等功能。