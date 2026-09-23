我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉學義（右）求娶譚松韻（左），但譚松韻並不喜歡他。（圖／翻攝自微博@蘭香如故）

譚松韻、劉學義主演古裝劇《蘭香如故》爆紅，不過卻有不少觀眾直呼譚松韻和飾演「韓樑」的牛駿峰更有CP感，劉學義用計趕走牛駿峰，向皇帝求娶譚松韻，反而引來罵聲。譚松韻在劇中飾演沈嘉蘭，因家族捲入叛變風波，只有她幸運逃過一劫，以「許蘭香」名義活下來，並到劉學義飾演的「林錦岐」家中當丫鬟，然而沈家和林家過去在風光時期曾有婚約，未料林家退婚自保，多年後兩人才再度重逢。本以為會是一段高甜虐戀，但21集中，譚松韻和飾演書生「韓樑」的牛駿峰互有好感，性格、三觀也都相近，有次兩人在後院哼唱戲曲，被劉學義撞見，他醋意大發，假借和牛駿峰交好，實則安排他到外地知名書院求學，想讓他離譚松韻遠遠的。最後牛駿峰也因為沒趕上提親，讓劉學義搶先一步，且他請皇帝賜婚，譚松韻也不得不答應，兩人關係降到冰點。不少觀眾都喊，希望劉學義成全他們，強硬求娶引來不少罵聲，不過也有人說劉學義吃醋的樣子非常可愛，有別於以往他演的角色，非常期待接下來的發展。牛駿峰因《蘭香如故》受到關注，過去他曾在《去有風的地方》演劉亦菲鄰居「胡有魚」也同樣深受觀眾喜愛。