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▲孫藝真看到玄彬被P圖上去的照片後，故做嚇到的留言回應，就像是遭抓包外遇的妻子一樣。（圖／翻攝自IG@bluedragonawards）

由孫藝真、池昌旭、NANA主演的韓劇《挑情醜聞》，因大尺度的近乎全裸露點戲分，而在近日引爆話題。其中，飾演趙氏夫人的孫藝真雖然沒有裸露場面，但卻與趙元（池昌旭 飾）有非常靠近的曖昧片段。這也讓大家狂cue正宮玄彬出來，就連青龍系列大獎的官方IG也忍不住加入，在昨（22）日分享一段池昌旭的採訪內容，配圖還是跟孫藝真幾乎親上去的照片，玄彬也被P圖上去，在後方怒瞪兩人，直接釣出孫藝真親回：「老…老公…你怎麼在這…」讓大家笑翻。青龍系列大獎官方IG昨日分享一段池昌旭的採訪內容，配圖是在《挑情醜聞》中，他摟著孫藝真，兩人快親上去的劇照，但官方又在他們後方把玄彬P上去，陰沉又面無表情的模樣，看起來就像是在怒瞪他們，直接被弄成抓姦現場。這則貼文也在網路瘋傳，釣出孫藝真本人現身留言，「老…老公…你怎麼在這…」完美詮釋被抓包外遇的妻子模樣，讓粉絲都笑翻。除此之外，照片中的文字也非常有趣，上面寫著池昌旭訪問內容，被虧：「全國民都在玩看玄彬臉色的遊戲？但我沒有。」池昌旭搞笑表示：「雖然大家都在看玄彬臉色，但我完全沒有看。」還直言：「我只有愛上趙氏夫人的罪而已。」幽默反應引發爆笑。池昌旭在《挑情醜聞》飾演花花公子趙元，但其實他心裡一直對堂姊趙氏夫人愛而不得，兩人也因此開始一場賭局，若成功勾引到寡婦安熙妍（NANA 飾），趙元就可以得到趙氏夫人。兩人也因此在劇中有許多曖昧對手戲，讓大家都看得心癢癢。