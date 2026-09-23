知名旅遊指南《孤獨星球》（Lonely Planet）公布「2027年最佳旅行」（Best in Travel 2027）名單，精選全球25個旅遊地點及25項特色體驗。其中，「一路吃遍台灣」（Follow a Foodie Trail, Taiwan）獲選為亞洲必玩體驗，從牛肉麵、珍珠奶茶到夜市小吃與原住民族料理，台灣融合多元文化的飲食風貌再度受到國際肯定。
多元歷史文化交融 打造台灣獨特飲食版圖
《孤獨星球》指出，台灣擁有16個原住民族，歷經不同時期的中國移民潮與50年日本統治，多重歷史文化交織出豐富且多變的飲食版圖。加上四面環海帶來的新鮮漁獲，以及能同時孕育高山茶、芒果等農產品的獨特風土，使這座面積不大的島嶼成為值得專程造訪的美食目的地。
香港出生的旅遊作家暨翻譯家陳佩拉（Piera Chen）形容，台灣面積小巧、交通便利，旅客只需帶著輕便行李，以及一副「健康的好胃口」，便能展開一趟豐富的美食之旅。
根據《孤獨星球》介紹，台灣人不分日夜都熱愛品嘗小吃，吃東西幾乎可說是全民休閒。台灣料理雖可見福建、廣東及客家菜的影響，但在融入原住民族食材、日本飲食文化，甚至部分美式元素後，已發展出鮮明而獨特的面貌。
《孤獨星球》也強調，在台灣不必走進高級餐廳，街頭巷弄及夜市裡一個個專賣少數幾樣料理的小攤，就可能帶來令人難忘的用餐體驗。
牛肉麵、珍奶打頭陣 夜市小吃展現庶民魅力
在列出的15項台灣必吃美食與飲品中，首先登場的是被形容為「台灣代表性料理」的牛肉麵。以燉煮牛肉、帶有嚼勁的麵條及濃郁湯頭為主體，再搭配四川香料與酸菜，背後也承載戰後移民將家鄉料理帶來台灣、逐步融合演變的歷史。
台灣風靡全球的珍珠奶茶同樣榜上有名。《孤獨星球》介紹，經典版本由茶、牛奶、冰塊、糖與粉圓調製而成，如今更衍生出水果、芋泥、地瓜圓，甚至奶蓋等不同變化；飲用時搭配粗吸管吸入Q彈珍珠，已成為珍奶最具代表性的特色。
夜市則被列為體驗台灣飲食文化不可錯過的一站。每當入夜，各地夜市攤商便端出湯品、香腸、烤魷魚及各式甜點，其中又以氣味強烈的臭豆腐、口感黏滑飽滿的蚵仔煎、加入九層塔與五香粉的鹽酥雞，以及搭配紅豆、芒果、芋圓和煉乳的剉冰最具代表性。
鼎泰豐、鳳梨酥揚名海外 傳統滋味成台灣招牌
名單也收錄鼎泰豐小籠包。《孤獨星球》提到，鼎泰豐1972年在台北推出首籠手工摺製的小籠包，如今已成為享譽全球的台灣餐飲品牌，在世界各地擁有超過170家分店。
台灣經典伴手禮鳳梨酥也獲推薦，其酥鬆外皮包裹酸甜內餡，傳統版本多混合鳳梨與冬瓜，近年則有不少業者改用純鳳梨製作，另有加入鹹蛋黃、以鹹甜滋味形成對比的變化版本。
原住民、客家料理入選 呈現台灣飲食文化深度
除了常見小吃，《孤獨星球》也將目光投向台灣原住民族料理，包括搭配蔬菜的山豬肉、竹筒飯、小米酒、檳榔花沙拉與山蘇等，呈現原住民族長期運用山林、海洋資源發展出的飲食智慧。
約占台灣人口15%至20%的客家族群，其飲食文化也被列為必吃體驗。客家料理常大量使用豬肉、豆腐與醬油，口味偏鹹香濃郁，反映早年農業生活對飽足感與保存性的需求。報導特別推薦旅客前往高雄美濃，品嘗釀豆腐、粄條、滷豬腳及擂茶等特色料理。
從蔥油餅吃到滷肉飯 台北酒吧文化也獲點名
其他入選的庶民美食，還包括外酥內軟、加入雞蛋的蔥油餅；以柴火甕窯烘烤、外皮金黃酥脆的甕窯雞；包入冰淇淋、花生糖粉與香菜的花生捲冰淇淋；口感細緻滑嫩的豆花；源自日本關東煮、經在地改良的甜不辣，以及將滷得入味的豬肉淋在白飯上的滷肉飯。
報導也點出台北近年快速發展的精釀啤酒與調酒文化。台灣酒吧將金桔、龍眼蜜及煙燻梅子等在地食材融入酒款，展現有別於傳統小吃的另一種味覺風貌。
亞洲5大旅遊地點揭曉 台灣躋身特色體驗榜單
《孤獨星球》「2027年最佳旅行」名單由全球旅遊專家共同評選，橫跨世界各洲。在亞洲地區，獲選的5個推薦旅遊地點分別為日本沖繩、中國成都、印度古吉拉特邦、越南峴港及馬爾地夫富里杜島。
亞洲區特色體驗除了吃遍台灣，還包括搭乘長尾船深入馬來西亞紅毛猩猩棲息地、搭乘印度大吉嶺喜馬拉雅鐵路、健行日本陸奧潮風步道，以及欣賞哈薩克首都阿斯塔納的特殊建築。
《孤獨星球》內容資深副總裁兼執行主編錢伯斯（Nitya Chambers）表示，這份名單並非要旅客遵循單一的旅行方式，而是希望每個人都能找到符合當下期待的體驗，無論是在愛琴海潛水、到沖繩划獨木舟，或是一路吃遍台灣，都可能讓旅客挑戰過去未曾考慮的事，並在返家時獲得一些改變。
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《孤獨星球》指出，台灣擁有16個原住民族，歷經不同時期的中國移民潮與50年日本統治，多重歷史文化交織出豐富且多變的飲食版圖。加上四面環海帶來的新鮮漁獲，以及能同時孕育高山茶、芒果等農產品的獨特風土，使這座面積不大的島嶼成為值得專程造訪的美食目的地。
香港出生的旅遊作家暨翻譯家陳佩拉（Piera Chen）形容，台灣面積小巧、交通便利，旅客只需帶著輕便行李，以及一副「健康的好胃口」，便能展開一趟豐富的美食之旅。
根據《孤獨星球》介紹，台灣人不分日夜都熱愛品嘗小吃，吃東西幾乎可說是全民休閒。台灣料理雖可見福建、廣東及客家菜的影響，但在融入原住民族食材、日本飲食文化，甚至部分美式元素後，已發展出鮮明而獨特的面貌。
《孤獨星球》也強調，在台灣不必走進高級餐廳，街頭巷弄及夜市裡一個個專賣少數幾樣料理的小攤，就可能帶來令人難忘的用餐體驗。
在列出的15項台灣必吃美食與飲品中，首先登場的是被形容為「台灣代表性料理」的牛肉麵。以燉煮牛肉、帶有嚼勁的麵條及濃郁湯頭為主體，再搭配四川香料與酸菜，背後也承載戰後移民將家鄉料理帶來台灣、逐步融合演變的歷史。
台灣風靡全球的珍珠奶茶同樣榜上有名。《孤獨星球》介紹，經典版本由茶、牛奶、冰塊、糖與粉圓調製而成，如今更衍生出水果、芋泥、地瓜圓，甚至奶蓋等不同變化；飲用時搭配粗吸管吸入Q彈珍珠，已成為珍奶最具代表性的特色。
夜市則被列為體驗台灣飲食文化不可錯過的一站。每當入夜，各地夜市攤商便端出湯品、香腸、烤魷魚及各式甜點，其中又以氣味強烈的臭豆腐、口感黏滑飽滿的蚵仔煎、加入九層塔與五香粉的鹽酥雞，以及搭配紅豆、芒果、芋圓和煉乳的剉冰最具代表性。
鼎泰豐、鳳梨酥揚名海外 傳統滋味成台灣招牌
名單也收錄鼎泰豐小籠包。《孤獨星球》提到，鼎泰豐1972年在台北推出首籠手工摺製的小籠包，如今已成為享譽全球的台灣餐飲品牌，在世界各地擁有超過170家分店。
台灣經典伴手禮鳳梨酥也獲推薦，其酥鬆外皮包裹酸甜內餡，傳統版本多混合鳳梨與冬瓜，近年則有不少業者改用純鳳梨製作，另有加入鹹蛋黃、以鹹甜滋味形成對比的變化版本。
除了常見小吃，《孤獨星球》也將目光投向台灣原住民族料理，包括搭配蔬菜的山豬肉、竹筒飯、小米酒、檳榔花沙拉與山蘇等，呈現原住民族長期運用山林、海洋資源發展出的飲食智慧。
約占台灣人口15%至20%的客家族群，其飲食文化也被列為必吃體驗。客家料理常大量使用豬肉、豆腐與醬油，口味偏鹹香濃郁，反映早年農業生活對飽足感與保存性的需求。報導特別推薦旅客前往高雄美濃，品嘗釀豆腐、粄條、滷豬腳及擂茶等特色料理。
從蔥油餅吃到滷肉飯 台北酒吧文化也獲點名
其他入選的庶民美食，還包括外酥內軟、加入雞蛋的蔥油餅；以柴火甕窯烘烤、外皮金黃酥脆的甕窯雞；包入冰淇淋、花生糖粉與香菜的花生捲冰淇淋；口感細緻滑嫩的豆花；源自日本關東煮、經在地改良的甜不辣，以及將滷得入味的豬肉淋在白飯上的滷肉飯。
報導也點出台北近年快速發展的精釀啤酒與調酒文化。台灣酒吧將金桔、龍眼蜜及煙燻梅子等在地食材融入酒款，展現有別於傳統小吃的另一種味覺風貌。
亞洲5大旅遊地點揭曉 台灣躋身特色體驗榜單
《孤獨星球》「2027年最佳旅行」名單由全球旅遊專家共同評選，橫跨世界各洲。在亞洲地區，獲選的5個推薦旅遊地點分別為日本沖繩、中國成都、印度古吉拉特邦、越南峴港及馬爾地夫富里杜島。
亞洲區特色體驗除了吃遍台灣，還包括搭乘長尾船深入馬來西亞紅毛猩猩棲息地、搭乘印度大吉嶺喜馬拉雅鐵路、健行日本陸奧潮風步道，以及欣賞哈薩克首都阿斯塔納的特殊建築。
《孤獨星球》內容資深副總裁兼執行主編錢伯斯（Nitya Chambers）表示，這份名單並非要旅客遵循單一的旅行方式，而是希望每個人都能找到符合當下期待的體驗，無論是在愛琴海潛水、到沖繩划獨木舟，或是一路吃遍台灣，都可能讓旅客挑戰過去未曾考慮的事，並在返家時獲得一些改變。