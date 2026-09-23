《名偵探柯南》今年迎來電視動畫播出30週年，官方近期公開一項很有話題的新企劃：將推出系列史上首次「觀眾參與型」原創動畫《三十一島的殺人》，這次觀眾不能只等柯南公布答案，而是要一起推理真正的犯人。更狂的是，企劃發起人山本泰一郎透露，當初製作時甚至抱著「正解者零人」的目標設計案件，準備正面挑戰柯南迷的推理能力。
柯南史上第一次 觀眾要自己找兇手
「柯南史上首次」的觀眾參與型企劃，《三十一島的殺人》是《名偵探柯南》30週年企劃之一，也是系列首度採用「觀眾參與型」形式、少數直接把粉絲拉進案件裡一起解謎的原創動畫。官方目前已確認，觀眾將實際參與犯人推理，並公開島嶼及豪宅的初步設定圖；實際會以什麼方式讓觀眾作答、答案何時揭曉，目前都還沒有進一步公布，播出時間也仍是未定。
這項企劃其實不是30週年臨時想到。長年參與《名偵探柯南》動畫製作的資深導演山本泰一郎透露，最早的構想可以追溯到20多年前，當時他看了推理劇《安樂椅子偵探》後受到啟發。到了動畫30週年，《工藤新一水族館事件SP》與《30號殺人事件》等紀念作品陸續確定後，他仍希望能在一般電視動畫時段中，再留下一部具有30週年代表性的作品，因此主動爭取這項企劃，最後成功獲得製作許可。
目標直接「零人答對」 腳本找推理小說家操刀
《三十一島的殺人》腳本由推理小說家大倉崇裕負責，他先前也曾為《名偵探柯南》撰寫〈鳥人間大賽爆破事件〉等動畫故事。山本泰一郎甚至透露，企劃剛開始製作時，是以「正解者零人」為方向推進，顯然沒有打算把這場觀眾解謎做得太簡單。
官方目前公開的概念圖中，可以看到一座被岩石及海域包圍的島嶼，中央有大片綠地與建築；另一張則畫出一棟大型宅邸草圖，兩個地點很可能都會成為案件的重要舞台。不過目前官方尚未公開角色陣容、案件內容及更詳細規則，因此「三十一島」究竟藏了什麼玄機，仍要等待後續情報。
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「柯南史上首次」的觀眾參與型企劃，《三十一島的殺人》是《名偵探柯南》30週年企劃之一，也是系列首度採用「觀眾參與型」形式、少數直接把粉絲拉進案件裡一起解謎的原創動畫。官方目前已確認，觀眾將實際參與犯人推理，並公開島嶼及豪宅的初步設定圖；實際會以什麼方式讓觀眾作答、答案何時揭曉，目前都還沒有進一步公布，播出時間也仍是未定。
這項企劃其實不是30週年臨時想到。長年參與《名偵探柯南》動畫製作的資深導演山本泰一郎透露，最早的構想可以追溯到20多年前，當時他看了推理劇《安樂椅子偵探》後受到啟發。到了動畫30週年，《工藤新一水族館事件SP》與《30號殺人事件》等紀念作品陸續確定後，他仍希望能在一般電視動畫時段中，再留下一部具有30週年代表性的作品，因此主動爭取這項企劃，最後成功獲得製作許可。
《三十一島的殺人》腳本由推理小說家大倉崇裕負責，他先前也曾為《名偵探柯南》撰寫〈鳥人間大賽爆破事件〉等動畫故事。山本泰一郎甚至透露，企劃剛開始製作時，是以「正解者零人」為方向推進，顯然沒有打算把這場觀眾解謎做得太簡單。
官方目前公開的概念圖中，可以看到一座被岩石及海域包圍的島嶼，中央有大片綠地與建築；另一張則畫出一棟大型宅邸草圖，兩個地點很可能都會成為案件的重要舞台。不過目前官方尚未公開角色陣容、案件內容及更詳細規則，因此「三十一島」究竟藏了什麼玄機，仍要等待後續情報。