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殷瑋指內參民調仍領先雙位數

蔣萬安回應：如履薄冰、加倍努力

信民協會公布最新民調顯示，尋求連任的台北市長蔣萬安支持度41.7%、民進黨參選人沈伯洋40.5%，雙方僅差1.2個百分點；不過，台北市研考會主委殷瑋透露，蔣萬安團隊內參民調仍領先雙位數，前總統陳水扁今天也質疑信民民調「抽樣結構怪怪的，好像別有目的」。面對外界討論，蔣萬安今（23）日表示這次選舉民進黨「全黨總動員」，自己會維持「戰戰兢兢、毫不大意、如履薄冰」的態度，持續走基層、推動市政，加倍努力。信民兩岸研究協會22日公布最新台北市長民調，蔣萬安支持度41.7%、沈伯洋40.5%，差距僅1.2個百分點，落在抽樣誤差範圍內。不過在該民調公布後，殷瑋表示，依蔣萬安團隊內參民調，蔣仍維持雙位數領先；沈伯洋則回應，不論是兩位數、個位數還是1個百分點，「輸就是輸」，民調僅供參考。值得注意的是，該民調分區結果出現與傳統政治版圖不同的情況，包括蔣萬安在大同區領先，沈伯洋則在大安區小幅領先。另一方面，陳水扁今天也對信民民調提出質疑，表示「不能因為最新民調追平就放鬆警惕」，並稱該民調「抽樣結構也怪怪的，好像別有目的？」對此，蔣萬安今被問到內參民調領先一事時表示，「我想當然昨天我也說過，這一次的選舉，民進黨全黨總動員，而且包括到處地抵制、到處地出征，讓大家感覺好像又回到大罷免的時候。」蔣萬安表示，「但對我來講，我就是一直以來戰戰兢兢、毫不大意、如履薄冰」，因此仍會持續在基層與市民站在一起，不因單一民調數字改變施政及選戰節奏。他接著細數近期市政行程，包括日前到南港見證生技隧道完工，改善交通、解決塞車問題；到中正區見證具有歷史意義的川端橋修復完成；昨日更前往萬華、艋舺，了解市場活絡及街區改造成果等。蔣萬安表示，今天則來到士林區，希望「一起讓藝術走進街區、走進巷弄」，並強調將持續與支持者及市民共同努力、推動各項市政，「讓這幾年台北的進步持續地往前邁進」。同時，國民黨台北市議員李明賢認為，目前綠營支持者表態率明顯拉高，反而藍營支持者動能尚未完全起來，也讓基層藍營有所擔憂。媒體因此追問蔣萬安本人是否同樣感到憂心，蔣萬安回應，「我一直以來就是戒慎恐懼，而且會加倍努力。」