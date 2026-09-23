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成人監護不一定是地方政府 衛福部：已向北市了解個案細節

台北市社會局老人福利科江姓前社工督導涉嫌盜領5名老人的存款，總計約1200萬，且住處還搜出愛馬仕等名牌包。衛福部社工司表示，衛福部已函請台北市政府速就案件進行行政調查。社工司司長楊雅嵐說，該名社工師確實有社工師證書，但案件仍由檢察機關偵辦中。她表示，依社工師法第7條，社工師如因業務相關故意犯罪，經有罪判決確定，依法得廢止其證書及執業執照，一旦社工師遭撤照，無法再考照。另外，地方主管機關台北市政府經行政調查，認定當事人有業務重大過失或不正當行為，違反社工師倫理守則，得依《社工師法》第17條規定移付懲戒，最重廢止社工師證書。楊雅嵐提到，衛福部已函請台北市政府速就本案進行行政調查，並依調查結果及相關法令辦理後續處置，也將持續掌握地方主管機關調查及處理進度。為了保障服務對象權益，衛福部設有社工師懲戒查詢專區公告受懲戒及性別事件，提供社會福利機關（構）及用人單位查詢，防範其再度從事社工行業。社家署長周道君則說，針對有特殊需求長者，其財產如何保全是依照《老人福利法》或《民法》規定，若依照沒有其他合適管理人員的狀況下，由地方政府協助長輩管理財產。周道君說，《民法》中的成人監護制度，一旦經過民法程序由法院宣告，選定監護人不一定會是地方政府，也可以是親屬或第三人專業人員，而以台北市個案而言，因為仍在刑事案件調查中，有向北市了解細部狀況。周道君表示，究竟管理過程是否有執行面需要補強，會隨後續調查結果，進一步請北市府及其他縣市進行討論。