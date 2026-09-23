台灣麥當勞今（23）日開賣與G-DRAGON企劃商品，兩大活動包含限量「代言人小卡特餐」，買「正宗韓式辣醬鷄腿堡代言人小卡特餐」、「10塊麥克鷄塊（原味／辣味）代言人小卡特餐」或「代言人小卡分享盒」，即可獲得限量GD的小卡1組（含3款卡面），另外麥當勞與GD聯名的周邊商品PEACEMINUSONE，預計將於9月30日開賣，但台灣尚未上市卻已見網路上出現許多代購業者，叫賣勳章、托特包等，其中托特包喊價774元，以原本麥當勞的加價購售價499元來說，等於現賺275元，利潤高達55％。
本次麥當勞與G-DRAGON權志龍聯名活動，最受粉絲關注的，是推出限量「代言人小卡特餐」與 PEACEMINUSONE 三款限定周邊，其中今（23）日開跑只要買「正宗韓式辣醬鷄腿堡代言人小卡特餐」、「10塊麥克鷄塊（原味／辣味）代言人小卡特餐」或「代言人小卡分享盒」，即可獲得限量GD的小卡1組（含3款卡面）。
而最受粉絲期待的，就是9月30日將推出 PEACEMINUSONE 三款限定周邊，凡購買任一套餐即可加價購買一款。 三款限定周邊包括「限定復古帽」、設計融合麥當勞金色拱門與PEACEMINUSONE 經典標誌的「聯名托特包」，以及收錄愛心圖騰、經典雛菊與麥當勞薯條元素的「金屬小徽章」。
不過麥當勞都還未正式開賣，網路上就已經可看到代購業者紛紛喊價，叫賣起勳章、托特包，其中托特包喊價774元，以原本麥當勞的加價購售價499元來說，利潤高達55％。事實上，此次周邊商品，麥當勞限定於餐廳櫃檯、自助點餐機與得來速可購得，而歡樂送與第三方外送平台並無法購買，因此也呼籲消費者不要購買來路不明之周邊商品，以保障消費權益。
🟡台灣麥當勞「PEACEMINUSONE周邊」推出時間、販售管道、購買方式一次看：
時間：自9月30日10:30 起至10月20日（或售完為止），共推出三款限量周邊。
販售管道：餐廳櫃檯、自助點餐機與得來速，各餐廳得依現場營運狀況，調整商品販售平台。
販售方式：周邊商品不可單買，每個套餐限加購1個周邊，每單限4個套餐加購，若每單超過4個套餐加購周邊，餐廳有權力進行退單。
周邊商品一覽：
◾「限定復古帽」：買任一套餐加299元
◾「聯名托特包」：買任一套餐加499元
◾ 「金屬小徽章」（一組3入）：買任一套餐加239元
備註：「套餐」指超值全餐、早餐套餐、麥當勞分享盒，不包含Happy Meal。
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不過麥當勞都還未正式開賣，網路上就已經可看到代購業者紛紛喊價，叫賣起勳章、托特包，其中托特包喊價774元，以原本麥當勞的加價購售價499元來說，利潤高達55％。事實上，此次周邊商品，麥當勞限定於餐廳櫃檯、自助點餐機與得來速可購得，而歡樂送與第三方外送平台並無法購買，因此也呼籲消費者不要購買來路不明之周邊商品，以保障消費權益。
時間：自9月30日10:30 起至10月20日（或售完為止），共推出三款限量周邊。
販售管道：餐廳櫃檯、自助點餐機與得來速，各餐廳得依現場營運狀況，調整商品販售平台。
販售方式：周邊商品不可單買，每個套餐限加購1個周邊，每單限4個套餐加購，若每單超過4個套餐加購周邊，餐廳有權力進行退單。
周邊商品一覽：
◾「限定復古帽」：買任一套餐加299元
◾「聯名托特包」：買任一套餐加499元
◾ 「金屬小徽章」（一組3入）：買任一套餐加239元
備註：「套餐」指超值全餐、早餐套餐、麥當勞分享盒，不包含Happy Meal。