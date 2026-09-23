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回顧亞運隊史，中華男團的最高峰是在1966年曼谷亞運所奪下的銀牌。

今日晚間台灣男團將對上陣中擁有王楚欽以及宿敵林詩棟的傳統強權中國，只要贏球就能追平隊史紀錄，並有突破最佳的機會。

▲2026名古屋亞運桌球中華隊郭冠宏。（圖／記者朱永強攝影）

台灣桌球男團昨（22）日於名古屋亞運8強賽展現強大的宰制力，在林昀儒的領軍下，以3：0橫掃實力不俗的伊朗隊，強勢挺進4強。由於亞運桌球賽事只要晉級4強就能確定「保底銅牌」，台灣男團不僅達成連續4屆亞運登上頒獎台的壯舉，接下來更將與中國隊硬碰硬，尋求突破曼谷亞運銀牌的隊史最佳。隨著此役開出紅盤，不少球迷也相當好奇台灣桌球男團在亞運歷史上的最佳戰績。當時成員包含李國定、陳銀烈、王尚武與楊正雄。到了近代，台灣男團自2014年仁川亞運摘銅開始，便建立起穩定的亞洲強權的地位。2018年雅加達亞運與上屆杭州亞運也連續奪得銅牌，如今加上名古屋亞運再度殺入4強，已寫下連續4屆賽事抱回獎牌的耀眼紀錄。台灣男團能長年屹立於亞洲頂尖之林，王牌林昀儒絕對功不可沒。自從林昀儒參賽以來，台灣男團已經連續3屆至少抱回銅牌，他個人也從2018年初登板才滿17歲的懵懂小將，一路蛻變為如今帶領郭冠宏、馮翊新、徐絃家及洪敬愷等新生代好手征戰的老大哥。在攸關奪牌的第一關8強戰面對伊朗，第一點便由林昀儒打頭陣，隨後上場的郭冠宏與馮翊新備受鼓舞，接連以秋風掃落葉之姿橫掃敵手，幫助台灣隊以直落三關門成功。昨日賽後接受採訪時，林昀儒也分享了心境上的轉變。他笑稱8年前第一次打亞運時「什麼都不懂，反正打就對了」，如今比賽打多了，對規則和氣氛雖然更加熟悉，但想法也隨之變多。因此本屆賽事他給自己的課題，就是希望能尋回初衷：「希望心態可以回到8年前第一次打亞運的時候，心態完全放開去打。」