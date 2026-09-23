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蔣萬安回應周邊交通已在處理、發展台北科技廊帶

輝達海外總部落腳北士科，被視為蔣萬安市府任內重大政績。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（23）日上午舉辦「輝達進駐北士科的挑戰與機會」公民意見發表會，主張北士科未來除了引進輝達，還要處理人才、電力、交通、住宅及公用空間等問題。媒體也同時詢問蔣萬安，沈伯洋是否正劍指他的重大政績？蔣萬安回應，北士科一直是「台北隊」上任後重要市政方向，市府不只爭取輝達總部落腳，更將結合南港軟體園區、內湖科技園區與北士科，打造完整的台北科技廊帶。沈伯洋今與綠委吳思瑤共同出席公民意見發表會。他表示，北士科一直在自己的政見規劃中，希望將其定位為台北新的科技中樞；未來除輝達之外，還要面對電網、人才培育、招商、物流、智慧系統，以及原有士林、北投居民如何與科技產業共生等問題。沈伯洋也提出，可考慮將「台北研究院」、台灣科技新創基地（TTA）等資源導入北士科，形成吸引人才回流的機制。對此，蔣萬安今則回應，「北士科整體的發展，一直是我們台北隊上任之後非常重要的市政方向」，過去這段時間市府努力克服重重困難，爭取輝達海外總部落腳北士科，未來產業規劃也會結合南軟、內科及北士科，「打造屬於台北的科技廊帶」。蔣萬安指出，除了產業布局，市府也同步處理北士科周邊環境與交通問題。短期包括公車接駁、智慧交通，中長期則有捷運路網規劃，目前都已持續推進。在產業進駐部分，蔣萬安表示，T3、T4、T12等基地也正積極穩健往前推進；地方教育及公共設施方面，包括洲美國小、國際羽球館等規劃，也都納入整體發展。蔣萬安強調，希望未來整個台北科技廊帶不只是北士科單點發展，而能串聯南港、內湖與北投士林，成為帶動台北甚至台灣AI科技產業發展的重要引擎。