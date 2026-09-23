我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國世界球后安洗瑩與日本名將山口茜上演歷時1小時27分鐘的3局大戰。最終安洗瑩以21：9、18：21、21：11力退山口茜。（圖／美聯社／達志影像）

▲日本小將宮崎友花（Miyazaki Tomoka）擊敗韓國沈有振，幫助日本拿下重要一分。（圖／美聯社／達志影像）

2026年名古屋亞運羽球女子團體四強賽，韓國隊雖然靠著球后安洗瑩（An Se Young）在第一點女單艱苦拿下勝利，但隨後上陣的三點卻慘遭日本隊全面壓制。日本隊在大學姐福島由紀女雙帶頭反攻的率領下，最終上演「讓一追三」的大逆轉，以總比分3：1擊退韓國，成功搶下決賽門票。之後將對上直落三橫掃印尼的中國女團，雙方要來爭奪金牌。在第1點女單賽事中，韓國世界球后安洗瑩與日本名將山口茜上演歷時1小時27分鐘的3局大戰。最終安洗瑩以21：9、18：21、21：11力退山口茜，以局數2：1為韓國隊搶下開門紅。落敗的山口茜賽後難掩失落，她表示原本希望能為球隊帶起氣勢，但自己的擊球精準度不如預期，且完全無法適應對手出色的防守。在滿場地主球迷面前輸球讓她感到抱歉，但她也欣慰能在第2局展現強勢反撲，並呼籲球迷繼續支持日本隊。談到未來的改進方向，山口茜強調必須學會在比賽中更快適應對手打法。驚險獲勝的安洗瑩則對能幫助球隊建功感到高興。回顧陷入苦戰的第2局，她坦言山口茜突然提升速度，高質量的回擊讓她一度感到慌亂，只能努力找回自己的節奏。歷經激戰後，安洗瑩承認雙腿與身體都非常疲憊，亟需快速恢復。此外，她也檢討自己在場上過於用力表達挫折情緒，並意識到能聽見觀眾甚至球評的聲音代表自己還不夠專注，未來必須更沉著。談到在場邊觀戰的父母，安洗瑩幽默抱怨：「通常父母都不忍心看孩子比賽，但我爸卻看得很開心。我在場上跑得半死，他卻在那邊舒舒服服地加油。」對於團體賽，她展現了極高熱情，表示自己平時總是孤軍奮戰，因此團體賽顯得格外珍貴。「我很想贏下團體賽，看著中國選手贏得那麼多團體榮譽，我也想成為被羨慕的那個人。」她堅信韓國隊在團體賽中具備優勢，並渴望能一舉奪金。第2點女雙賽事，韓國派出白荷娜（Baek Ha Na）與李紹希（Lee So Hee）迎戰日本組合福島由紀（Fukushima Yuki）與松本麻佑（Matsumoto Mayu），最終以15：21、19：21直落二吞敗。賽後白荷娜難掩自責，她表示：「安洗瑩已經贏下第一點，這是我們非贏不可的比賽。當我在第二局領先時，我應該照平常那樣打，但我太急躁了，犯了平常不會犯的失誤，導致比賽被逆轉。」李紹希也對未能延續贏球氣勢感到遺憾。日本組合則對這場勝利感到振奮。福島由紀坦言，團體賽的壓力有別於個人賽，但在地主球迷的應援下獲得了極大力量；松本麻佑則強調，兩人打定主意要從頭到尾保持侵略性，成功掌握比賽節奏並帶起反攻氣勢。第3點女單，韓國由沈有振（Sim Yu Jin）頂替大腿受傷的金佳恩（Kim Ga Eun）上陣，對決日本小將宮崎友花（Miyazaki Tomoka），終場以15：21、14：21落敗，讓日本隊取得2：1聽牌優勢。沈有振透露自己的腳踝也有傷勢，在關鍵比賽中感到些許壓力。儘管學姊安洗瑩在場邊不斷大聲鼓勵，她仍對自己的跑動與發揮感到不滿意。宮崎友花則展現出大將之風，她表示自己專注於適應對手獨特的反擊風格：「我意識到如果只求穩紮穩打是無法贏球的，所以今天即使要冒險，我也毫無保留地全力進攻。」進入關鍵的第4點女雙，韓國組合鄭娜銀（Jeong Na Eun）與金慧貞（Kim Hye Jeong）未能上演續命奇蹟，激戰兩局後以20：22、16：21不敵日本組合上坂鈴與中西貴映。日本隊最終連贏三點，徹底粉碎韓國隊的晉級希望，昂首邁入女團金牌戰。