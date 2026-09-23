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年底九合一腳步逼近，首都選戰再掀攻防，信民協會創會理事長黃清龍、民調專家戴立安22日公布台北市長最新調查，國民黨籍現任市長蔣萬安支持度41.7%、民進黨參選人沈伯洋40.5%，雙方差距僅1.2個百分點，已落入民調誤差範圍。對此，作家趙曉慧分析，「回歸市政」應該就是沈伯洋在最後2個月的致勝武器，這是「以柔克剛」的高招，化解蔣萬安貼的大罷免仇恨值標籤。趙曉慧表示，沈伯洋有一招蔣萬安沒有的殺手鐧，就是「市長你給我聽好！」LINE 平台，手握上萬條各大行政區的選民陳情申訴，讓他能夠系統性掌握各區的最新民情，而且充滿細節，然後對症下藥。真正能拉開沈伯洋與蔣萬安的民調差距，完成黃金交叉，並不是一直談政黨對立，而是沈伯洋能不能把市民每天遇到的問題，轉化成具體可討論的政策，可執行的解決方案。「各位，你們何時聽過蔣萬安提過這種見解？」趙曉慧質疑，蔣萬安的政績其實很平庸，沒有什麼亮點，加上他一遇到外界質疑，凡事牽拖給藍綠對決，不斷微波加熱泛藍選民對「大罷免」的恐懼記憶。這導致一個後果，就是「反智」，蔣萬安掀起的政治對立仇恨值，讓選民腦袋裡充滿著情緒，淹沒了理智的思考。趙曉慧以「有才幹的正派暖男」來形容沈伯洋，只要「仇沈」的選民願意好好認識，就會發現蔣萬安身上的優點，沈伯洋都有而且更出色；反倒是「仇恨值」這張標籤，現在換成在蔣萬安身上貼好貼滿，選民不會永遠接受他只談仇恨值，卻忽略市政建設，這一點，任何政黨的候選人如果都沒有警覺，只有輸到脫褲的命運。