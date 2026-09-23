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消費滿千再抽現金折抵

教師證換限量虱目魚丸

▲隨著中秋佳節到來，台北魚市特別推出「中秋節限定三重優惠活動」，包含秋季烤肉海陸禮盒、現抵折扣、滿額送好禮。（圖／台北漁產運銷公司提供）

隨著中秋佳節到來，台北魚市特別推出「中秋節限定三重優惠活動」，包含秋季烤肉海陸禮盒、現抵折扣、滿額送好禮，邀請市民朋友把握優惠，前來挑選尚青的海鮮食材與禮品。針對中秋團圓烤肉需求，台北魚市特別規劃了2款海陸禮盒，包含售價 $1,580元的「海月禮盒」與$1,980元的「饗月禮盒」，讓民眾一次備齊澎湃優質食材，送禮自用兩相宜。禮盒訂購期限至9月25日截止。門市首波好康推出「中秋抽好運」專屬活動，即日起至9月28日止，民眾於門市消費當日單筆發票金額滿$1,000元以上，即可參加抽球享現金折抵，買越多折扣越多。為感謝師恩，九月份每週六、日特別推出加碼禮，只要出示教師證，單筆消費滿$500元以上，即可免費獲贈限量澎湖海菜虱目魚丸乙包。此外，單筆消費滿$2,000元即加碼贈送玫瑰鹽粒鹽乙罐，贈品數量有限，送完為止！秋季正是品嚐鮮美海產的最佳時節，歡迎大家親臨台北魚市門市選購，享受三重優惠好康，歡度豐盛溫馨的中秋佳節。詳細活動細節請至台北魚市門市或官方粉絲專頁查詢。