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▲不少觀眾大讚孫凱琳飾演的陳世美太帥。（圖／翻攝自臉書@孫凱琳）

陳幸妤和趙建銘的婚變話題催生出由台南民眾所舉辦的「鍘美藝術節」，一邊吃辦桌，一邊看各大歌仔劇團上演陳世美相關劇情，其中在《包公鍘陳世美》中飾演陳世美的孫凱琳，被許多觀眾稱讚顏值太高，還有人翻出她的IG，每張照片都帥到不輸給韓國偶像男團，事實上，孫凱琳是歌仔戲世家出身，母親是知名演員郭春美，1996年出生的她被封為最帥小生。而此次她也在臉書寫下演出後感想，從沒看過這麼多觀眾，興奮之情溢於言表。「鍘美藝術節」大玩時事哏，包括陳世美幫兒子保管紅包，逼陳世美還錢等，讓人聯想到陳幸妤開撕趙建銘的過程，然而飾演陳世美的演員孫凱琳則意外受到關注，不少人大讚她顏值太高，即便有誇張的妝容，依舊擋不住她一雙大眼睛和深邃輪廓。30歲的孫凱琳出身歌仔戲世家，母親是知名演員郭春美，國中畢業就正式入行，以《恨鎖天倫夢》中「小劍鋒」一角受到矚目，更曾獲得傳藝金曲獎最佳個人表演新秀獎，她得獎時，郭春美也拿下最佳演員獎。此次參與「鍘美藝術節」，孫凱琳也在臉書寫下心得，「我生平第一次！看到那麼多觀眾的場面！沒有過，這麼這麼多人！」穿上跟媽媽一樣的衣服站在舞台上，一個正派一個反派，孫凱琳說，一開始她演壞人不敢罵媽媽，被教導上了台就是要六親不認，現在跟媽媽已經可以很自然地「互罵」，以往都是媽媽正派，但這次她也挑戰了正義的一方，「一連四天的歌仔戲，平心而論，公平公正，同行們連番上陣尬戲，良性競爭！」直到演出完都還沈浸在戲中。