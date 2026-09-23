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中方給予同等權利安排 洪申翰：會議環節都平等參與

勞動部長洪申翰20日下午以部長身分前往中國南京，出席21、22日舉行的APEC人力資源發展部長級會議，也是民進黨政府首位以部長身分赴中的官員。而昨（22）日返台後，今（23）日接受廣播節目專訪，對於此次參與APEC人力資源發展部長級會議，桌牌使用「Chinese Taipei」也引起外界質疑矮化。洪申翰今日接受廣播節目「POP撞新聞」專訪時說，會籍名稱基本上都是一致的，真正關鍵在於參與國際組織時「我們是正式會員」，擁有的權力跟其他所有會員經濟體都是同等待遇、享有同等權利，這是重點。洪申翰表示，我們有沒有享受同等待遇、權利才是力爭、主張的重點，也就是「對等尊嚴」。洪申翰提到，此次APEC南京部長會議，中方作為主辦方，「的確有給我們跟其他的會員經濟體同等的相關的權利上的安排」，包括每個會議環節都能平等參與，「我們有守住對等尊嚴這四個字。」APEC是運作成熟、有明確規則的多邊國際組織。洪申翰說，大家都必須遵照APEC相關規定進行，因此在APEC模式中，正式的會籍名稱為「Chinese Taipei」。至於台胞證部分，洪申翰也說，昨天有向大家報告，「我沒有去辦台胞證」，基本上入出境中國就是使用APEC的既有模式，以邀請函辨識身分。不過，洪申翰強調，有些人說若他已經平安回台，也代表其實去中國很安全，但這不宜過度延伸或太簡化進行類比，此次參與運作成熟、規則明確，而國人前往則是有自己的行程，不一定可以幫大家進行風險管理。