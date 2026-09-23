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美國聯準會（Fed）今（2026）年9月升息1碼，未來是否再升息引關注。滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華（Patrick）今（23）日預估，美國年底會再升息1碼，明年全年則按兵不動，而升息有利美元表現，美元仍會走高。至於日圓兌美元目前在157、158盤整，他預期，在美日利差仍大之下，日圓將在目前水平波動。何偉華分析，儘管地緣政治緊張、油價波動，以及市場對通膨與利率走勢的憂慮持續帶來壓力，全球經濟與企業盈利仍較市場普遍預期更為穩健。滙豐認為，盈利表現改善、企業在商業模式及人力配置上的主動調整，以及對創新與基礎設施的持續投入，正協助各地經濟抵禦風險。而隨著AI獲利預期能力改善，滙豐預期相關效益將逐步擴展⾄⾦融、工業、材料及能源等板塊。亞洲市場將受惠於全球晶片需求，更多市場亦有望因更廣泛的AI應用而提升生產力。他認為，亞洲仍處於加速AI發展與全球供應鏈的核心位置，台灣經濟將繼續受惠於全球AI數據中⼼發展，帶動企業盈利與投資成⻑，總體出口亦會在第4季加速成⻑，加上政府規劃向民眾發放現金補助，雖然實際發放時間尚未確定，預計經濟成⻑在未來亦將支持消費維持相對較高的成⻑。至於美國聯準會9月升息1碼，接下來是否繼續升息？何偉華預估，美國12月會再升息1碼，主要考量美國通膨仍處於偏高水準，距離2%的政策目標仍有一段距離，預估通膨可能要到2028年才回到2%目標。不過，何偉華說，由於美國經濟基本面仍具韌性，Fed在9月也上修今、明兩年的經濟成長預測，預期聯準會今年12月會再升息1碼，明年則維持利率不變，主要是美國是石油最大出口國，能源價格上漲對美通膨影響較小，加上今年升息2碼後，利率對通膨控制有一定力道，明年不需要再升息。也因為美國年底還會再升息1碼，何偉華預估，升息有利美元表現，目前聯準會主席華許態度也偏鷹派，因此，美元還是會走高，加上美國期中選舉不確定因素消除後，資金可能回流美國市場，也有利美元表現。至於日圓兌美元預估未來仍將在目前價位波動，即便之前美日聯手干預日圓，日本央行9月也升息，但因美國9月也升息1碼，年底可能再升息1碼，美日利差仍大，不利日圓表現。