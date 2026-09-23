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台股近期強勢走高，昨（22）日早盤在市值龍頭股領漲下，加權指數一度大漲882.69點，最高來到48601.53點，改寫盤中新高；終場漲幅收斂至81.33點，以47800.17點作收，仍創下收盤新高紀錄。法人指出，隨台股收復先前回檔修正失土，市場結構持續受到AI等產業趨勢帶動，根據MarketCapWatch最新統計，台灣股票總市值已躍居全球第4大。根據MarketCapWatch最新統計，台灣股票總市值約達5.3兆美元，超越印度、英國等市場，躍居全球第4大股票市場；美國以約82.7兆美元穩居全球第1，中國約21.23兆美元、日本約8.6兆美元，台灣則排名第4，印度約4.95兆美元居第5。全球股票總市值第6至第10名依序為英國約4.88兆美元、南韓約4.55兆美元、加拿大約4.44兆美元、法國約3.09兆美元及德國約3.01兆美元。法人指出，近年台股市值前50大企業隨著產業發展與市場環境變化持續洗牌，若希望跟隨台股長線成長趨勢，能夠機動調整持股的主動式市值ETF，可作為掌握市場輪動的工具，在大型龍頭股之外，也能布局不同階段的趨勢與題材股。群益投信主動式台股ETF研究團隊表示，2020年至2022年間，受疫情影響，面板、載板及航運類股受到市場關注；2023年至2024年AI基礎建設題材興起，伺服器、ASIC、散熱等個股市值快速攀升；進入2025年至今，隨AI需求持續擴散，PCB、記憶體、測試等族群成為市場資金布局重點。該團隊指出，2025年更是近10年台股市值前50大企業替換幅度較高的一年，顯示主流產業持續更迭，投資人可透過主動式市值ETF，依市場結構變化動態調整持股，掌握台股核心企業與新興產業成長動能。台股今日（23）日延續強勢，加權指數開高後漲幅一度擴大至超過500點，突破4萬8300點，盤中最高來到48341.56點；截至台北時間11時12分，指數上漲322.25點、漲幅0.67%，暫報48122.42點。其中，最大權值股台積電（2330）今日以2475元開出，盤中最高來到2505元。