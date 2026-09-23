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衛武營國家藝術文化中心將於10/3在表演廳，帶來一場跨越物種的生命體驗《Miedka：野性面容》。這部作品靈感起源自一個令人震驚的真實事件，2015年，法國人類學家娜塔斯佳．馬汀（Nastassja MARTIN）在堪察加半島的冰天雪地中，遭遇棕熊襲擊並奇蹟生還。亞歷山大．李維（Alexandre LÉVY）將這段血肉相搏、徘徊於生死邊界與劫後認同的極限經歷，轉化為舞台上充滿爆發力的視聽震撼，以當代歌劇形式呈現。「Miedka」是俄羅斯堪察加半島原住民埃文人（Évènes）的特殊辭彙，意指「半人半獸」的狀態，在埃文族人的世界觀中，人和熊是可以彼此影響、互相轉化的。經歷那場生死交關的劫難後，人類學家馬汀深切感受到自己靈魂的變異，彷彿自己成為一半是熊、一半是女人的存在，並將這段心路歷程完整記錄於其著作《相信野獸》，亦成為本劇的文本靈感來源。《Miedka：野性面容》演出中，音樂總監李維巧妙打破了傳統歌劇的疆界。舞台上匯聚了充滿張力的電子音樂、埃文族與阿伊努族的歌唱元素、採集堪察加半島野生動物的錄音，並結合視覺藝術家索菲．勒孔特（Sophie LECOMTE）打造的裝置藝術。各種感官元素在空間中交織疊加，將原本難以言喻的創傷與蛻變，具象化為充滿野性與生命力的視聽震撼。《Miedka：野性面容》是一齣歌劇，也是一件互動式裝置藝術！落地高雄的同時，也將與臺灣土地產生更深的連結，本次演出特別邀請衛武營「混青春表演課」的學員合唱團登台獻聲。這群來自不同領域的跨世代學員，將在劇中化身為充滿神秘色彩的「夢境之聲」。《Miedka：野性面容》除了廳院內張力十足的演出，這股跨越人類與大自然的生命力，也將蔓延至衛武營的公共空間。10/9－10/18，《Miedka：野性面容》的互動裝置展將在樹冠大廳東側露台展出。更多節目資訊，請上衛武營官方網站查詢。