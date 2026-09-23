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▲譚松韻沒有容貌焦慮，自認膽小才不敢去整形。（圖／翻攝自微博＠譚松韻seven）

中國女星譚松韻近日靠陸劇《蘭香如故》人氣再度攀升，而她的甜美長相也引發討論，不少人稱讚譚松韻長得很有「少女感」，唯一缺點是有朝天鼻，正面看起來像「豬鼻子」，更有網友因此將她冠上「豬系美女」的稱號。但譚松韻本人並沒有容貌焦慮，譚松韻15歲就進入演藝圈，出道11年的她，曾拍過《後宮甄嬛傳》、《錦衣之下》、《以家人之名》等熱門夯劇，演技實力備受讚賞，但她的外貌卻經常被吐槽不夠精緻，朝天鼻像「豬鼻子」。她多年前在節目上被問及此事，主持人阿雅好奇她有沒有想過要整形，譚松韻當時回答：「譚松韻笑著以膽小來回答拒絕整形的問題，阿雅一聽也連忙附和，認為有的時候膽小「反而是一種保護」，她更稱讚譚松韻其實長得已經很完美了，不需要調整，不過如果將來真的想要微整形，讓自己變美一點，也沒什麼不好，都是自己的選擇。譚松韻也透露，她以前有想過要打美白針，不過身邊的人都勸她不要，她也怕打了身體出什麼意外，可能影響腎臟，所以就連美白針這種輕微的醫美項目也沒做過。譚松韻的真性情回答讓粉絲更加喜歡她，欣賞她這種不被容貌焦慮綑綁的個性，比起一堆整天靠醫美維持外型，不注重演技的女明星好太多了。大家也紛紛留言誇譚松韻：「小豬鼻子很可愛，千萬別整」、「整容是會有後遺症的，妳現在就長得很美，不要被影響」、「松松是天賜童顏，不整形反而更自然，清純。」