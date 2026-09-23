美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）今（23）日在主場迎戰聖地牙哥教士隊（San Diego Padres），展開三連戰首場交鋒。已經提前鎖定分區冠軍與季後賽門票的道奇隊，在本場比賽採用「牛棚車輪戰」，8名投手輪番上陣聯手壓制教士打線，最終以7：0強勢完封對手，拉出一波5連勝佳績。
釀酒人輸球 與道奇勝一場勝差
由於目前大聯盟戰績第一的密爾瓦基釀酒人隊（Milwaukee Brewers）今日以4：6不敵費城費城人隊（Philadelphia Phillies），道奇隊順利拿下本季第97勝（97勝60敗）後，雙方勝差已縮小至僅剩1場。不過，由於道奇在本季例行賽對戰釀酒人的成績處於劣勢，若要爭奪季後賽頭號種子，道奇必須在例行賽最終勝率上超越釀酒人才行。
佐佐木朗希傷癒歸隊 後援1局飆2K最速161公里
本場比賽道奇打線在二局下率先發難。在2人出局後，道奇先是靠著兩次保送擠回2分，隨後弗里曼（Freddie Freeman）適時敲出帶有2分打點的安打，幫助球隊取得4：0領先。
比賽來到四局上，因右手中指水泡進入傷兵名單的佐佐木朗希（Roki Sasaki），迎來復出後的首場登板，同時這也是他本季首度以中繼身分上場。佐佐木面對首名打者就飆出高達99.7英里（約160.5公里）的火球。他先讓梅瑞爾（Jackson Merrill）擊出中外野飛球出局，接著三振掉海斯（Austin Hays）。
儘管隨後被連續敲出兩支安打攻佔一、二壘，但他及時回穩，用一顆指叉球賞給克羅倫沃斯（Jake Cronenworth）一記「站著不動」的三振，順利化解危機。總計佐佐木主投1局無失分，最快球速達100.1英里（約161.1公里），完美勝任復出首戰。
道奇隨後在4、6、7局又陸續攻下分數，包含艾德曼（Tommy Edman）與史密斯（Will Smith）的陽春砲，終場就以7：0輕取對手。此外，預定於明日傷癒歸隊的日籍二刀流球星大谷翔平，今日也在比賽後段現身休息區觀戰，顯示道奇為了迎接即將到來的季後賽，核心陣容正逐步調整至最佳狀態。
MLB 9/22日戰績表
MLB明日賽程表
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由於目前大聯盟戰績第一的密爾瓦基釀酒人隊（Milwaukee Brewers）今日以4：6不敵費城費城人隊（Philadelphia Phillies），道奇隊順利拿下本季第97勝（97勝60敗）後，雙方勝差已縮小至僅剩1場。不過，由於道奇在本季例行賽對戰釀酒人的成績處於劣勢，若要爭奪季後賽頭號種子，道奇必須在例行賽最終勝率上超越釀酒人才行。
佐佐木朗希傷癒歸隊 後援1局飆2K最速161公里
本場比賽道奇打線在二局下率先發難。在2人出局後，道奇先是靠著兩次保送擠回2分，隨後弗里曼（Freddie Freeman）適時敲出帶有2分打點的安打，幫助球隊取得4：0領先。
比賽來到四局上，因右手中指水泡進入傷兵名單的佐佐木朗希（Roki Sasaki），迎來復出後的首場登板，同時這也是他本季首度以中繼身分上場。佐佐木面對首名打者就飆出高達99.7英里（約160.5公里）的火球。他先讓梅瑞爾（Jackson Merrill）擊出中外野飛球出局，接著三振掉海斯（Austin Hays）。
儘管隨後被連續敲出兩支安打攻佔一、二壘，但他及時回穩，用一顆指叉球賞給克羅倫沃斯（Jake Cronenworth）一記「站著不動」的三振，順利化解危機。總計佐佐木主投1局無失分，最快球速達100.1英里（約161.1公里），完美勝任復出首戰。
道奇隨後在4、6、7局又陸續攻下分數，包含艾德曼（Tommy Edman）與史密斯（Will Smith）的陽春砲，終場就以7：0輕取對手。此外，預定於明日傷癒歸隊的日籍二刀流球星大谷翔平，今日也在比賽後段現身休息區觀戰，顯示道奇為了迎接即將到來的季後賽，核心陣容正逐步調整至最佳狀態。
|客隊
|比分
|主隊
|勝投
|敗投
|救援成功
|坦帕灣光芒（Tampa Bay Rays）
|0：2
|紐約洋基（New York Yankees）
|羅東（Carlos Rodón）
|馬丁尼茲（Nick Martinez）
|貝德納（David Bednar）
|多倫多藍鳥（Toronto Blue Jays）
|延賽
|巴爾的摩金鶯（Baltimore Orioles）
|－
|－
|－
|密爾瓦基釀酒人（Milwaukee Brewers）
|4：6
|費城費城人（Philadelphia Phillies）
|阿瓦拉多（José Alvarado）
|高登（Colton Gordon）
|杜蘭（Jhoan Durán）
|聖路易紅雀（St. Louis Cardinals）
|0：2
|匹茲堡海盜（Pittsburgh Pirates）
|瓊斯（Jared Jones）
|帕蘭特（Andre Pallante）
|索托（Gregory Soto）
|華盛頓國民（Washington Nationals）
|3：1
|底特律老虎（Detroit Tigers）
|肯特（Jackson Kent）
|安德森（Drew Anderson）
|托爾曼（Erik Tolman）
|克里夫蘭守護者（Cleveland Guardians）
|3：2
|波士頓紅襪（Boston Red Sox）
|賈迪斯（Hunter Gaddis）
|米勒（Erik Miller）
|史密斯（Cade Smith）
|坦帕灣光芒
|6：1
|紐約洋基
|拉斯穆森（Drew Rasmussen）
|佛里德（Max Fried）
|－
|辛辛那提紅人（Cincinnati Reds）
|4：0
|亞特蘭大勇士（Atlanta Braves）
|威廉森（Brandon Williamson）
|里奇（JR Ritchie）
|－
|芝加哥白襪（Chicago White Sox）
|14：11
|堪薩斯市皇家（Kansas City Royals）
|舒爾茲（Noah Schultz）
|林區四世（Daniel Lynch IV）
|－
|邁阿密馬林魚（Miami Marlins）
|8：2（延長12局）
|芝加哥小熊（Chicago Cubs）
|艾克內斯（Josh Ekness）
|希爾巴（Caleb Thielbar）
|－
|紐約大都會（New York Mets）
|6：3
|德州遊騎兵（Texas Rangers）
|馬奈亞（Sean Manaea）
|艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）
|千賀滉大（Kodai Senga）
|亞利桑那響尾蛇（Arizona Diamondbacks）
|7：2
|科羅拉多落磯（Colorado Rockies）
|索羅卡（Michael Soroka）
|弗里蘭（Kyle Freeland）
|－
|休士頓太空人（Houston Astros）
|7：0
|西雅圖水手（Seattle Mariners）
|烏尤拉（Miguel Ullola）
|吉爾伯特（Logan Gilbert）
|－
|明尼蘇達雙城（Minnesota Twins）
|3：2
|舊金山巨人（San Francisco Giants）
|布萊德利（Taj Bradley）
|莫里納（Anthony Molina）
|霍夫曼（Jeff Hoffman）
|聖地牙哥教士
|0：7
|洛杉磯道奇
|羅布雷斯基（Justin Wrobleski）
|金恩（Michael King）
|－
|比賽時間（美東）
|對戰組合
|先發投手對決
|01：10 AM
|國民 @ 老虎
|洛夫雷迪（Richard Lovelady）vs 瓦德茲（Framber Valdez）
|01：35 AM
|藍鳥 @ 金鶯
|薛澤（Max Scherzer）vs 貝席特（Chris Bassitt）
|03：45 AM
|雙城 @ 巨人
|普里利普（Connor Prielipp）vs 佩爾多莫（Cesar Perdomo）
|06：35 AM
|藍鳥 @ 金鶯
|未定
|06：40 AM
|釀酒人 @ 費城人
|韓德森（Logan Henderson）vs 諾拉（Aaron Nola）
|06：40 AM
|紅雀 @ 海盜
|利伯拉托爾（Matthew Liberatore）vs 巴查爾（Lake Bachar）
|07：00 AM
|守護者 @ 紅襪
|葛里芬（Foster Griffin）vs 格雷（Sonny Gray）
|07：05 AM
|光芒 @ 洋基
|西摩（Ian Seymour）vs 柯爾（Gerrit Cole）
|07：15 AM
|紅人 @ 勇士
|阿伯特（Andrew Abbott）vs 塞爾（Chris Sale）
|07：40 AM
|白襪 @ 皇家
|哈德森（Bryan Hudson）vs 盧戈（Seth Lugo）
|07：40 AM
|馬林魚 @ 小熊
|古斯托（Ryan Gusto）vs 高斯曼（Kevin Gausman）
|08：05 AM
|大都會 @ 遊騎兵
|麥克林（Nolan McLean）vs 布拉福（Cody Bradford）
|08：40 AM
|響尾蛇 @ 落磯
|凱利（Merrill Kelly）vs 亞當斯（Mason Adams）
|09：40 AM
|天使（Los Angeles Angels） @ 運動家（Oakland Athletics）
|烏瑞納（Walbert Urena）vs 斯普林斯（Jeffrey Springs）
|10：00 AM
|太空人 @ 水手
|未定 vs 柯比（George Kirby）
|10：10 AM
|教士 @ 道奇
|雷伊（Robbie Ray）vs 山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）