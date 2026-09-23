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MLB 9/22日戰績表

客隊 比分 主隊 勝投 敗投 救援成功 坦帕灣光芒（Tampa Bay Rays） 0：2 紐約洋基（New York Yankees） 羅東（Carlos Rodón） 馬丁尼茲（Nick Martinez） 貝德納（David Bednar） 多倫多藍鳥（Toronto Blue Jays） 延賽 巴爾的摩金鶯（Baltimore Orioles） － － － 密爾瓦基釀酒人（Milwaukee Brewers） 4：6 費城費城人（Philadelphia Phillies） 阿瓦拉多（José Alvarado） 高登（Colton Gordon） 杜蘭（Jhoan Durán） 聖路易紅雀（St. Louis Cardinals） 0：2 匹茲堡海盜（Pittsburgh Pirates） 瓊斯（Jared Jones） 帕蘭特（Andre Pallante） 索托（Gregory Soto） 華盛頓國民（Washington Nationals） 3：1 底特律老虎（Detroit Tigers） 肯特（Jackson Kent） 安德森（Drew Anderson） 托爾曼（Erik Tolman） 克里夫蘭守護者（Cleveland Guardians） 3：2 波士頓紅襪（Boston Red Sox） 賈迪斯（Hunter Gaddis） 米勒（Erik Miller） 史密斯（Cade Smith） 坦帕灣光芒 6：1 紐約洋基 拉斯穆森（Drew Rasmussen） 佛里德（Max Fried） － 辛辛那提紅人（Cincinnati Reds） 4：0 亞特蘭大勇士（Atlanta Braves） 威廉森（Brandon Williamson） 里奇（JR Ritchie） － 芝加哥白襪（Chicago White Sox） 14：11 堪薩斯市皇家（Kansas City Royals） 舒爾茲（Noah Schultz） 林區四世（Daniel Lynch IV） － 邁阿密馬林魚（Miami Marlins） 8：2（延長12局） 芝加哥小熊（Chicago Cubs） 艾克內斯（Josh Ekness） 希爾巴（Caleb Thielbar） － 紐約大都會（New York Mets） 6：3 德州遊騎兵（Texas Rangers） 馬奈亞（Sean Manaea） 艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi） 千賀滉大（Kodai Senga） 亞利桑那響尾蛇（Arizona Diamondbacks） 7：2 科羅拉多落磯（Colorado Rockies） 索羅卡（Michael Soroka） 弗里蘭（Kyle Freeland） － 休士頓太空人（Houston Astros） 7：0 西雅圖水手（Seattle Mariners） 烏尤拉（Miguel Ullola） 吉爾伯特（Logan Gilbert） － 明尼蘇達雙城（Minnesota Twins） 3：2 舊金山巨人（San Francisco Giants） 布萊德利（Taj Bradley） 莫里納（Anthony Molina） 霍夫曼（Jeff Hoffman） 聖地牙哥教士 0：7 洛杉磯道奇 羅布雷斯基（Justin Wrobleski） 金恩（Michael King） －

比賽時間（美東） 對戰組合 先發投手對決 01：10 AM 國民 @ 老虎 洛夫雷迪（Richard Lovelady）vs 瓦德茲（Framber Valdez） 01：35 AM 藍鳥 @ 金鶯 薛澤（Max Scherzer）vs 貝席特（Chris Bassitt） 03：45 AM 雙城 @ 巨人 普里利普（Connor Prielipp）vs 佩爾多莫（Cesar Perdomo） 06：35 AM 藍鳥 @ 金鶯 未定 06：40 AM 釀酒人 @ 費城人 韓德森（Logan Henderson）vs 諾拉（Aaron Nola） 06：40 AM 紅雀 @ 海盜 利伯拉托爾（Matthew Liberatore）vs 巴查爾（Lake Bachar） 07：00 AM 守護者 @ 紅襪 葛里芬（Foster Griffin）vs 格雷（Sonny Gray） 07：05 AM 光芒 @ 洋基 西摩（Ian Seymour）vs 柯爾（Gerrit Cole） 07：15 AM 紅人 @ 勇士 阿伯特（Andrew Abbott）vs 塞爾（Chris Sale） 07：40 AM 白襪 @ 皇家 哈德森（Bryan Hudson）vs 盧戈（Seth Lugo） 07：40 AM 馬林魚 @ 小熊 古斯托（Ryan Gusto）vs 高斯曼（Kevin Gausman） 08：05 AM 大都會 @ 遊騎兵 麥克林（Nolan McLean）vs 布拉福（Cody Bradford） 08：40 AM 響尾蛇 @ 落磯 凱利（Merrill Kelly）vs 亞當斯（Mason Adams） 09：40 AM 天使（Los Angeles Angels） @ 運動家（Oakland Athletics） 烏瑞納（Walbert Urena）vs 斯普林斯（Jeffrey Springs） 10：00 AM 太空人 @ 水手 未定 vs 柯比（George Kirby） 10：10 AM 教士 @ 道奇 雷伊（Robbie Ray）vs 山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）今（23）日在主場迎戰聖地牙哥教士隊（San Diego Padres），展開三連戰首場交鋒。已經提前鎖定分區冠軍與季後賽門票的道奇隊，在本場比賽採用「牛棚車輪戰」，8名投手輪番上陣聯手壓制教士打線，最終以7：0強勢完封對手，拉出一波5連勝佳績。由於目前大聯盟戰績第一的密爾瓦基釀酒人隊（Milwaukee Brewers）今日以4：6不敵費城費城人隊（Philadelphia Phillies），道奇隊順利拿下本季第97勝（97勝60敗）後，雙方勝差已縮小至僅剩1場。不過，由於道奇在本季例行賽對戰釀酒人的成績處於劣勢，若要爭奪季後賽頭號種子，道奇必須在例行賽最終勝率上超越釀酒人才行。本場比賽道奇打線在二局下率先發難。在2人出局後，道奇先是靠著兩次保送擠回2分，隨後弗里曼（Freddie Freeman）適時敲出帶有2分打點的安打，幫助球隊取得4：0領先。比賽來到四局上，因右手中指水泡進入傷兵名單的佐佐木朗希（Roki Sasaki），迎來復出後的首場登板，同時這也是他本季首度以中繼身分上場。佐佐木面對首名打者就飆出高達99.7英里（約160.5公里）的火球。他先讓梅瑞爾（Jackson Merrill）擊出中外野飛球出局，接著三振掉海斯（Austin Hays）。儘管隨後被連續敲出兩支安打攻佔一、二壘，但他及時回穩，用一顆指叉球賞給克羅倫沃斯（Jake Cronenworth）一記「站著不動」的三振，順利化解危機。總計佐佐木主投1局無失分，最快球速達100.1英里（約161.1公里），完美勝任復出首戰。道奇隨後在4、6、7局又陸續攻下分數，包含艾德曼（Tommy Edman）與史密斯（Will Smith）的陽春砲，終場就以7：0輕取對手。此外，預定於明日傷癒歸隊的日籍二刀流球星大谷翔平，今日也在比賽後段現身休息區觀戰，顯示道奇為了迎接即將到來的季後賽，核心陣容正逐步調整至最佳狀態。