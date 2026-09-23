《俠盜獵車手6》（GTA 6）距離正式上市進入倒數，就連NBA球星也成了忠實「期待者」，休士頓火箭中鋒 Steven Adams 在球隊媒體日談到新賽季時，幽默預言《GTA 6》11月19日上市後，NBA甚至整個全美職業運動聯盟的球員、教練與球探都會被遊戲吸走注意力，表現都可能下滑。
NBA最大11月危機？Steven Adams：《GTA 6》來了
Steven Adams在火箭媒體日接受訪問時提到，大家應該特別注意11月，因為「GTA is dropping」，屆時不只NBA，連NFL等職業運動的整體表現都可能受到影響，他笑稱，球員的表現在11月可能都會下降，不過到了12月應該就會恢復，甚至連教練與球探都不放過，11月可能也會集體失常，等到12月再恢復正常。
Adams這番話雖然明顯帶有玩笑成分，但《GTA 6》的上市時間確實落在NBA新賽季開打約1個月後，正好會碰上例行賽密集賽程。Adams甚至特別補上一句「hopefully they finish the game」，形容球員可能會因為沉迷遊戲而把注意力放在把遊戲破關上。
字母哥想變《GTA 6》角色 Flagg也點名最期待
事實上，NBA球員對《GTA 6》的關注並非Steven Adams一人，字母哥Giannis Antetokounmpo今年8月接受訪問時，被問到希望在哪款遊戲中登場，他直接回答「GTA, bro. For sure」，還提到《GTA 6》的Vice City，是以自己新球隊城市邁阿密為設計概念，笑說「也許我會像遊戲裡的某個角色一樣突然出現。」
達拉斯獨行俠新星Cooper Flagg同樣是《GTA 6》的期待玩家之一，2026年3月接受《GQ》「10 Essentials」訪問時，他展示自己隨身攜帶的遊戲設備，提到過去曾和隊友在客場巴士上玩《NBA 2K》，當被問到「還沒拿到、最想玩的遊戲」時，Flagg毫不猶豫回答《GTA 6》，並解釋《GTA 5》推出時年紀還太小，因此很期待能親自體驗新一代作品。
連LeBron都被燒到 《GTA 6》將席捲NBA
此外，NBA現役傳奇LeBron James，早在2023年12月《GTA 6》首支預告片公開時，就曾在社群發文「GTA6 looks INSANE!!!! SHEESH」，公開表達對預告內容的驚訝與興奮。這款等待超過13年的續作，顯然已經成為全世界熱議的話題。
《GTA 6》上市倒數，一般民眾已經摩拳擦掌，等待遊戲推出後要請一波長假，甚至歐美已經有公司決定將11月19日定為休假日，至於11月19日上市後，NBA球員們會不會真的「表現下滑」，就要等新賽季開打後才能見真章。
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Steven Adams在火箭媒體日接受訪問時提到，大家應該特別注意11月，因為「GTA is dropping」，屆時不只NBA，連NFL等職業運動的整體表現都可能受到影響，他笑稱，球員的表現在11月可能都會下降，不過到了12月應該就會恢復，甚至連教練與球探都不放過，11月可能也會集體失常，等到12月再恢復正常。
Adams這番話雖然明顯帶有玩笑成分，但《GTA 6》的上市時間確實落在NBA新賽季開打約1個月後，正好會碰上例行賽密集賽程。Adams甚至特別補上一句「hopefully they finish the game」，形容球員可能會因為沉迷遊戲而把注意力放在把遊戲破關上。
事實上，NBA球員對《GTA 6》的關注並非Steven Adams一人，字母哥Giannis Antetokounmpo今年8月接受訪問時，被問到希望在哪款遊戲中登場，他直接回答「GTA, bro. For sure」，還提到《GTA 6》的Vice City，是以自己新球隊城市邁阿密為設計概念，笑說「也許我會像遊戲裡的某個角色一樣突然出現。」
達拉斯獨行俠新星Cooper Flagg同樣是《GTA 6》的期待玩家之一，2026年3月接受《GQ》「10 Essentials」訪問時，他展示自己隨身攜帶的遊戲設備，提到過去曾和隊友在客場巴士上玩《NBA 2K》，當被問到「還沒拿到、最想玩的遊戲」時，Flagg毫不猶豫回答《GTA 6》，並解釋《GTA 5》推出時年紀還太小，因此很期待能親自體驗新一代作品。
此外，NBA現役傳奇LeBron James，早在2023年12月《GTA 6》首支預告片公開時，就曾在社群發文「GTA6 looks INSANE!!!! SHEESH」，公開表達對預告內容的驚訝與興奮。這款等待超過13年的續作，顯然已經成為全世界熱議的話題。
《GTA 6》上市倒數，一般民眾已經摩拳擦掌，等待遊戲推出後要請一波長假，甚至歐美已經有公司決定將11月19日定為休假日，至於11月19日上市後，NBA球員們會不會真的「表現下滑」，就要等新賽季開打後才能見真章。