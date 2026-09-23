《俠盜獵車手6》（GTA 6）距離正式上市進入倒數，就連NBA球星也成了忠實「期待者」，休士頓火箭中鋒 Steven Adams 在球隊媒體日談到新賽季時，幽默預言《GTA 6》11月19日上市後，NBA甚至整個全美職業運動聯盟的球員、教練與球探都會被遊戲吸走注意力，表現都可能下滑。

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NBA最大11月危機？Steven Adams：《GTA 6》來了

Steven Adams在火箭媒體日接受訪問時提到，大家應該特別注意11月，因為「GTA is dropping」，屆時不只NBA，連NFL等職業運動的整體表現都可能受到影響，他笑稱，球員的表現在11月可能都會下降，不過到了12月應該就會恢復，甚至連教練與球探都不放過，11月可能也會集體失常，等到12月再恢復正常。

Adams這番話雖然明顯帶有玩笑成分，但《GTA 6》的上市時間確實落在NBA新賽季開打約1個月後，正好會碰上例行賽密集賽程。Adams甚至特別補上一句「hopefully they finish the game」，形容球員可能會因為沉迷遊戲而把注意力放在把遊戲破關上。

字母哥想變《GTA 6》角色　Flagg也點名最期待

事實上，NBA球員對《GTA 6》的關注並非Steven Adams一人，字母哥Giannis Antetokounmpo今年8月接受訪問時，被問到希望在哪款遊戲中登場，他直接回答「GTA, bro. For sure」，還提到《GTA 6》的Vice City，是以自己新球隊城市邁阿密為設計概念，笑說「也許我會像遊戲裡的某個角色一樣突然出現。」

達拉斯獨行俠新星Cooper Flagg同樣是《GTA 6》的期待玩家之一，2026年3月接受《GQ》「10 Essentials」訪問時，他展示自己隨身攜帶的遊戲設備，提到過去曾和隊友在客場巴士上玩《NBA 2K》，當被問到「還沒拿到、最想玩的遊戲」時，Flagg毫不猶豫回答《GTA 6》，並解釋《GTA 5》推出時年紀還太小，因此很期待能親自體驗新一代作品。

▲邁阿密熱火新成員Giannis Antetokounmpo曾表示，自己希望在《GTA 6》中登場。（圖／美聯社／達志影像）
▲邁阿密熱火新成員Giannis Antetokounmpo曾表示，自己希望在《GTA 6》中登場。（圖／美聯社／達志影像）
連LeBron都被燒到　《GTA 6》將席捲NBA

此外，NBA現役傳奇LeBron James，早在2023年12月《GTA 6》首支預告片公開時，就曾在社群發文「GTA6 looks INSANE!!!! SHEESH」，公開表達對預告內容的驚訝與興奮。這款等待超過13年的續作，顯然已經成為全世界熱議的話題。

《GTA 6》上市倒數，一般民眾已經摩拳擦掌，等待遊戲推出後要請一波長假，甚至歐美已經有公司決定將11月19日定為休假日，至於11月19日上市後，NBA球員們會不會真的「表現下滑」，就要等新賽季開打後才能見真章。

▲《俠盜獵車手 6》（GTA 6）計畫在2026年11月19日發售。（圖／Rockstar Games 提供）
▲《俠盜獵車手 6》（GTA 6）計畫在2026年11月19日發售。（圖／Rockstar Games 提供）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。