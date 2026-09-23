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2026名古屋亞運行政與後勤出包連環爆，韓國代表團堪稱本屆賽事的最大苦主。繼日前男子曲棍球比賽遭大會誤播北韓國歌後，近日現代五項團體賽的頒獎典禮上，大會司儀竟又離奇地將金牌得主韓國隊喊成「中華民國（Republic of China）」，加上男籃代表隊搭不到接駁車取消訓練等亂象，引發韓國媒體強烈不滿。面對排山倒海的批評，亞運組委會官員昨（22）日已經出面致歉，坦言「確實給各界造成很大困擾」。本屆名古屋亞運的烏龍事件層出不窮。18日舉辦的男子曲棍球賽事中，韓國隊在賽前儀式上竟被現場播放北韓國歌，讓韓國代表團完全無法接受，雖然組委會事後澄清係現場人員誤用音源並正式致歉，但低級失誤並未就此打住。在後續登場的男子現代五項團體賽頒獎典禮上，韓國好手喜提金牌，司儀在用英語介紹冠軍得主時，竟脫口說出「Republic of China（中華民國）」，過了一會才急忙改口修正為「Korea（韓國）」，離譜畫面讓韓國媒體怒不可遏。根據日媒報導，本屆亞運在住宿、交通及典禮流程上的瑕疵，已引發多國代表團與媒體的強烈不滿。面對各界撻伐，名古屋亞運組織委員會事務局次長大參孝彰日前也公開致歉：「我們確實在部分營運層面上，給大家造成了相當大的困擾。」對於接駁車放鳥疑雲，大參孝彰解釋，主因是許多隊伍經常超過規定的預約截止時間才提出用車需求，導致「有時確實無法及時調度安排車輛」。除了接駁車問題，本屆亞運在選手住宿上也傳出不少抱怨。大參孝彰對此澄清，預先規劃好的交通與住宿方案其實都在正常運作中，部分爭議是因為各國代表團事前提交的住宿名單出現錯誤，大會為了處理額外的臨時住宿需求，才會耗費較多時間調整。儘管組委會出面澄清與道歉，但從播錯國歌、叫錯國名到接駁車失調，主辦方粗糙的賽事運作品質，已讓日本過往引以為傲的「精緻」招牌大打折扣。