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信民兩岸研究協會、民調專家戴立安22日公布台北市長選戰最新調查，國民黨籍現任市長蔣萬安支持度41.7%，民進黨參選人沈伯洋則達40.5%，雙方僅差1.2個百分點，落在民調誤差範圍內，無疑是在首都之戰中投下一顆震撼彈。對此，歷史作家李文成提醒，真正恐怖的是數字產生的後續效應，往往出現黃金交叉的訊號後，就會一面倒。「冷靜的說，民調只是參考用。」李文成指出，恐怖的是這些數字能產生的後續效應，當看見有勝利曙光的時候，會有更多冷漠的、沉默的，甚至是投機的力量湧現，平常那些在同陣營內樂於當烏鴉的、自認先知挑三揀四的，都會為了未來可能的勝選而投入。李文成表示，這就是為什麼「勢」很重要，往往一對一的對決裡，出現黃金交叉的訊號後，就會一面倒。他也提到，中國古代著名兵書《六韜》中：「能生利者，道也。道之所在，天下歸之。」李文成直言，如今，道路已現。最後，李文成強調，沒有哪個陣營是能真正團結成鐵板一塊的，除非勝券在握、勝利在望的時候。反之，焦慮與恐懼、還有隔岸觀火的冷漠，會把人更加推向失敗的萬丈深淵。