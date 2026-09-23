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台中市一名約40歲林姓女子加入Facebook運動社群後，一步步落入假投資陷阱。詐騙集團以「黃金兌換泰達幣，再投入投資平台」為話術，要求她購買金條交給所謂「特約實體幣商」，林女甚至透過信貸、抵押不動產籌錢投入，直到要求出金遭拒，對方還要求繼續加碼，她才驚覺遭騙，總損失超過1500萬元。台中市警察局第二分局長王國峯22日上午接受警察廣播電臺「945會客室」專訪，分享轄區近期反詐成果及常見詐騙手法，並以這起案件提醒民眾，網路投資群組常利用「別人已經賺錢」的假象降低戒心，民眾看到群組曬獲利時，千萬不要急著心動。警方指出，林女原本是在Facebook運動社群活動，因看到群組成員分享投資獲利案例，主動詢問投資方式。詐騙集團隨後向她介紹所謂投資管道，聲稱可以先將黃金兌換成泰達幣，再投入投資平台，並要求林女購買金條，再交給對方指定的「特約實體幣商」。林女在對方話術及獲利假象影響下，不僅投入自身資金，甚至透過信貸及抵押不動產借款持續投入，金額越滾越大。直到她想將投資獲利及本金取出時，對方卻以各種理由拒絕出金，甚至要求她繼續加碼，林女這才察覺情況不對，但為時已晚，總計損失1500萬餘元。王國峯表示，分析今年轄區詐騙案件，受理件數前三高分別為「網路購物詐騙」、「假投資詐騙」及「色情應召詐騙」；若以財損金額觀察，則以「假投資詐騙」、「假檢警詐騙」及「假交友結合投資詐騙」居前，其中假投資案件雖不一定是件數最高，但往往造成民眾鉅額財產損失。統計第二分局今年1月至8月底受理詐騙案件1007件，較去年同期1436件減少429件，下降29.9%；財損金額也從6.86億元降至4.26億元，減少約2.6億元、下降37.9%。此外，今年截至8月底警方已成功阻詐67件，攔阻金額達6600萬餘元。警方提醒，假投資詐騙常透過社群分享假獲利案例、營造多人獲利的假象，或利用假投資APP顯示虛假的帳面獲利，讓被害人誤以為資金正在增加，進而不斷投入更多資金。警方呼籲，民眾切勿因網路群組有人曬出獲利成果，就輕信陌生投資管道，更不要依陌生人指示提供個人資料、驗證碼，或提領、交付現金及黃金。若遇到可疑投資資訊，可先撥打165反詐騙專線查證，也可撥打110求助，及早確認、及時止損。