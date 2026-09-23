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根據《全日本新聞網》（ANN）與當地媒體調查指出，該詐騙集團使用了高度精密的AI軟體，在對日本民眾進行視訊通話時，能夠即時替換螢幕上顯示的人臉。警方從現場扣押的電腦中，發現存有數十張不同人物的面孔照片與圖像數據。這項技術讓非日本籍的成員也能輕鬆假冒成日本人，藉此隱匿真實身分並規避警方追查。泰國警方指出，這是當地首次發現有人將AI「換臉技術」深度運用於詐騙犯罪中，未來利用人工智慧進行的新型犯罪恐將持續增加，呼籲民眾提高警覺。

要求對方做出「遮臉或揮手」動作：



AI即時換臉軟體在處理邊緣貼合時容易出現破圖。要求對方把手貼在臉前、在臉部前方快速來回揮動，或是快速將頭轉向兩側（90度側臉），畫面邊緣往往會出現明顯的邊框扭曲、影像閃爍或斷層。



約定「專屬防偽密碼」：



平時可與親友設定只有彼此知道的私密暗號或問答（例如：小時候養的第一隻寵物名字、上一次聚餐的地點），遇到突如其來的求助視訊，先問暗號即可立竿見影。



離線驗證、切斷重撥：



公家機關（警察、檢察官、銀行）絕不會透過通訊軟體視訊要求轉帳或監管帳戶。接到類似電話請切斷通話，並透過官方電話（如臺灣165反詐騙專線或機關官方網站電話）主動撥回求證。





跨國詐騙手法再度升級！泰國警方日前突襲搜查位於曼谷挽汶區的一處高級豪宅，當場破獲一起針對日本民眾的跨國電信詐騙案，逮捕包含日本籍與台灣籍等14名涉案嫌犯。這棟豪宅月租高達400萬日圓（約新台幣86萬元），竟被詐騙集團當作犯罪基地。更令人震驚的是，警方在現場發現嫌犯運用了最新的AI人工智慧「即時換臉」技術，透過視訊偽裝成日本警察犯案。警方進一步搜查發現，該詐騙集團甚至將豪宅二樓直接改造成「假日本警察局」場景，現場不僅備有假的日本警察制服、識別證，還準備了詳細的日文詐騙劇本。過去跨國詐騙常受限於成員的外貌與語言障礙，如今配合AI即時換臉與語音合成技術，詐騙集團即使招募非日本籍成員，也能在鏡頭前秒變「日本執法人員」，大幅降低了跨國犯罪的門檻。至於具體的受害者人數與遭詐總金額，泰國警方與日本警視廳已成立跨國專案小組，目前正在對扣押電腦中的交易紀錄與金流進行深度比對，相關資料也將同步提供給原屬國家釐清。事實上，利用AI Deepfake（深偽）技術進行金融與視訊詐騙，已經成為全球治安機關面臨的重大威脅。先前國際間就曾發生過多起企業員工因「全高層視訊會議皆為AI假人」而被騙走上億資金的案例。面對日益精密的科技詐騙，民眾若接獲可疑的視訊電話（如自稱警察、司法機關或親友緊急求助），可透過以下3招現場拆穿假影像：這起發生在曼谷豪宅的AI換臉詐騙案，宣告了。過去詐騙集團受限於語言、國籍與長相的天然屏障，如今全被AI即時深偽（Deepfake）技術一舉打破，不僅讓犯罪集團的溝通成本與隱匿風險大幅降低，也讓民眾習慣的「眼見為憑」防線徹底失守。