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方莞靈有望奪牌 但意外因傷影響表現

手伸不直了！方莞靈受傷仍堅持留在場上

李聖琴三度打破世界紀錄 輾壓實力奪金

名古屋亞運舉重項目開始，全國紀錄保持人「舉重精靈」方莞靈今（23）日於女子49公斤級率先登場，一路挺進決賽，第2次抓舉時卻意外傷到左手，後續仍堅持比下去，歷經連續3次失敗，中間一度痛到軟腳跪地、直接噴淚，直到挺舉第2次試舉，終於成功，最終抓舉82公斤、挺舉100公斤、總和182公斤，成功保住第4名，賽後方莞靈坦言，「手傷導致手已經伸不直了，但好不容易選上，要拚下去。」巴黎奧運獲得第4名的方莞靈，原被看好有望奪牌，但她今天抓舉開把85公斤，後來改成82公斤，第1把成功舉起，第2把、3把挑戰85公斤都失敗，且左手受傷，甚至扶著手退場。後續挺舉階段，開把登記118公斤，後續改為110公斤，第1把舉起2紅1白燈認定失敗，隨後申訴仍未改判，直到第2次才成功，最終總和182公斤排名第4作收。方莞靈賽後分享，是在第三次抓舉時手傷才真正發生，「當下只有做緊急處理、去給醫生那邊做檢查之後，我們才可以知道狀況。」方莞靈分享，因為抓舉成績未達預期，當下只想著要靠挺舉把分數抓回來，「只是沒有想到手不能伸直了，教練他們也就是也都一直在鼓勵我。」當被問到是否感到遺憾時，方莞靈哭著表示，以練習時成績，至少可以排到前3名，「我之前已經做到193了，。我沒有能夠完成，讓……讓支持我的人失望，對不起大家。」本場北韓王者李聖琴，抓舉項目舉起90公斤，接著又挑戰94公斤成功，兩度打破世界紀錄，隨後挺舉項目中，分別繳出116公斤、121公斤、122公斤也都順利成功，再度三度打破同量級世界紀錄。