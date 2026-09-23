賽後接受聯訪時，二樓更擠滿球迷拿相機狂拍，也有一群死忠鐵粉團結高喊，「老公我來了！」、「王楚欽老公！」，而球場另一頭，日本球迷不僅說話小聲，連鼓掌都整齊劃一，宛如在聽音樂會。

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中國男團挑戰9連霸 球迷瘋狂應援、大叫

能聽見中國球迷搖著大旗，有人帶動「王楚欽！加油！」、「王楚欽！加油！」的中式應援，未進場就知道那是中國球迷。

王楚欽人氣最高 還有人尖叫：老公我來了！

日式應援連說話都很小聲 對面的中國則狂吼揮大旗

日本應援區明明滿座，卻沒有太多噪音，比賽中途彼此難免討論時，都會刻意壓低聲音、甚至摀嘴溝通，搖旗也是放在手邊搖，看到日本得分，是如機器人般的鼓掌、失分甚至也是整齊劃一的嘆息聲，不說以為在聽音樂會。

明明在同一座球場、看著同一場比賽，隔著桌球場兩端，文化差異卻分隔出兩個世界。

名古屋亞運《NOWNEWS》特派團隊，昨日前往桌球項目團體賽現場，自下午時分，豐田市體育館就出現諸多排隊人潮，除了地主日本球迷，也有幾乎4分之一是中國球迷，從場外集結、身穿正面印上中國魂的衣服，還有人現場發五星旗、扇子，全部都是進場看中國男女團比賽，尤其「世界球王」王楚欽人氣極高，中國男團從1994年奪回金牌後，至今已經連續8屆奪金，實力相對輾壓，本次徵招王楚欽、林詩棟、向鵬、溫瑞博與黃友政陣容，其中以2位世界冠軍、球王王楚欽、林詩棟為首，衝擊9連霸偉業。王楚欽登場時，全場中國球迷發出震耳欲聾的掌聲，面對泰國8強戰，他擔任第一點上陣，王楚欽、孫穎莎在中國人氣極高，現場感受絕對比收看轉播更震撼，尤其王楚欽昨日2點單打通通3：0收拾對手，總計只上場不到20分鐘，讓球迷也更把握與他互動機會。賽後王楚欽移動到混彩區過程中，中國球迷狂奔、攀爬到2樓牆上，只為一窺球王風采，還有不少人拿著相機狂拍，還能聽到「老公我來了！」、「王楚欽老公！」等聲音此起彼落。有趣的是，日本應援區正好在媒體席旁，但應援氛圍卻與對面的中國球迷大相逕庭。對比媒體席對面的中國球迷，恨不得用各種方式，讓全世界知道他們以中國為榮，並用滿溢出來、甚至有些瘋狂的方式表達對自家球員的喜愛，隔壁的日本就連應援都很內斂。