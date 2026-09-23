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2026年名古屋亞運桌球賽事進入白熱化階段，台灣桌球男團在昨（22）日直落三橫掃伊朗晉級4強後，今將在8強硬碰桌壇霸主中國隊。原本中國隊19歲新星林詩棟在8強賽爆冷不敵泰國 16 歲小將，引發中國社群集體撻伐。然而，林詩棟今日在混雙賽事中迅速找回狀態，直落三橫掃巴黎奧運混雙銀牌，讓中國名將侯英超直呼他「從剛學走路的嬰兒秒變100公尺冠軍」。面對狀態全面升溫的林詩棟，加上台灣一哥林昀儒生涯對戰林詩棟苦吞0勝9敗的劣勢，台灣男團的衝金之路恐面臨嚴峻考驗。林詩棟在男團8強賽遭泰國小將逆轉後，一度登上微博熱搜，遭總教練王皓當場質問、中國桌球名將侯英超也痛批「缺乏自信」，甚至有桌球自媒體直言他解題能力不足。外界原以為他會因為前一天的敗仗陷入更大的低潮，豈料在今日登場的混雙32強賽中，林詩棟與搭檔蒯曼合體，面對曾在巴黎奧運勇奪銀牌、一戰成名的北韓黑馬組合李正植、金琴英，竟以11：3、11：8、11：9連拿三局，直落三撕碎對手闖進16強。看到林詩棟在混雙賽場上的不同，中國名將侯英超在賽後講評時忍不住驚嘆林詩棟的表現簡直「判若兩人」：「昨天的林詩棟就像剛學會走路的小孩一樣，今天變成100公尺冠軍。從眼神就能看出眼裡帶有殺氣，場上表現更是人完全靠前，正反手幾乎零失誤，單局拳頭舉過頭頂慶祝不下5次。」隨著林詩棟在短時間內擺脫陰霾、快速找回擊球手感與自信，這對今晚即將在4強交手中國男團的台灣男團而言絕對不是好消息。在台灣桌球一哥林昀儒的過往生涯對戰紀錄中，面對林詩棟吞下悲慘的0勝9敗劣勢，堪稱「天敵」般的存在。原本外界寄望林詩棟若持續心態不穩，台灣或許能在單打項目尋求突破，如今只能靠小將的爆發才有機會以小蝦米力抗大鯨魚。