我是廣告 請繼續往下閱讀

▲10/1-11/30高雄洲際酒店也將推出公益雙人下午茶「光之森林‧白色午後」。（圖／高雄洲際酒店提供）

▲永生花藝術家林小霜公益創作作品 ⟪觸⟫。（圖／高雄洲際酒店提供）

藝術讓愛被看見，公益讓希望持續發光。高雄洲際酒店今年再度攜手永生花藝術家林小霜，共同舉辦「第五屆白手杖公益花展」，將於10月3日至10月31日於高雄洲際酒店BL.T33大廳酒吧展出。高雄洲際酒店10/1起也將推出以花藝美學為靈感的公益雙人下午茶「光之森林‧白色午後」。本屆公益花展以「一束永生花，一份光；讓愛，看得見」為主題，結合藝術、美學、公益與五感體驗，邀請社會大眾透過藝術作品，關注視障族群的故事與生活處境，讓每一份欣賞化為支持，讓藝術成為傳遞愛與希望的力量。高雄洲際酒店總經理 周亞夫（Tony Geerts）與行銷業務總監陳佩詩（Jephrine Chin）以實際行動支持第五屆白手杖公益花展，捐款收藏永生花藝術家林小霜的公益創作《觸》。作品《觸》以白手杖公益精神為創作理念，透過永生花藝術詮釋視障朋友以雙手感知世界、以心感受生命的歷程，象徵突破感官限制，並以愛與希望連結彼此。高雄洲際酒店以實際捐款響應收藏公益作品，並透過林小霜老師將作品款項全數捐贈予高雄市123視障追風協力車協會，展現長期實踐企業社會責任的承諾，也期盼透過拋磚引玉，邀請更多企業與社會大眾共同投入公益。即將於10月3舉行的開幕茶會，結合藝術展覽、公益分享、香氣療癒、音樂演出與五感體驗，打造一場融合藝術、人文、美學與公益的溫暖盛會。10/1-11/30高雄洲際酒店也將推出公益雙人下午茶「光之森林‧白色午後」，以花藝美學為靈感，將永生花藝術化作餐桌上的精緻風景，同時，每售出一套午茶，捐出新台幣 200 元予以高雄市123視障追風協力車協會，以實際行動關懷視障族群；而JOMODEL香氛智顏所調香團隊則將帶來「香氣覺察」體驗，引領參與者透過呼吸與香氣，感受身心靈療癒的力量。