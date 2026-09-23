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蘇巧慧支持度較4月增3.4% 李四川下滑2.5%

新莊成蘇巧慧優勢區 李四川「瑞平雙貢」支持度最高

年底縣市長選舉接近，震傳媒今（23）日公布最新民調，針對年底新北市長選舉， 38.2%新北市民支持民進黨籍參選人蘇巧慧，37.1%支持國民黨籍參選人李四川，雙方差距1.1%。若與115年4月新北市民調相比，支持蘇巧慧者上升3.4%，支持李四川者下降2.5%。在政黨傾向交叉分析，86.8%民進黨支持者表示支持蘇巧慧，83.3%國民黨支持者力挺李四川，在民眾黨支持者中，59.3%支持李四川、18.5%支持蘇巧慧，顯示民眾黨支持者並未高度支持李四川，由於新北市為藍白合作之重點縣市，同時民眾黨主席黃國昌亦公開表示力挺李四川，民調結果是否為該黨黨員呼應前黨主席柯文哲因藍白竹北破局而做出回應，仍有待觀察。整體而言，民進黨凝聚挺蘇巧慧的比例略高於國民黨支持李四川者。至於不偏任何政黨者在本次調查中表態率僅四成，60.0%受訪者表示無意見，由於新北市有25.0%受訪者自詡中間選民，未來動向亦將成新北市選戰勝負的關鍵因素之一。在議員選區交叉分析，蘇巧慧在「新莊」支持度最高；李四川在「瑞平雙貢」支持度最高。蘇巧慧支持度高於全市較多者：議員第3、4、8選區。李四川支持度高於全市較多者：議員第1、2、6、7、9、10、11選區。在基本資料交叉分析中，藍綠候選人在各族群支持度互有領先。蘇巧慧支持度高於全市較多者：40-59歲；國中學歷。李四川支持度高於全市較多者：50-69歲；高中職及大學以上學歷。在新北市民政黨傾向部分，33.4%新北市民支持民進黨、28.7%支持國民黨、10.6%支持民眾黨，24.0%不偏任何政黨；34.3%新北市民自詡泛綠、33.5%自詡泛藍，25.0%認為自己是中間選民。總體而言，新北市傾向民進黨比例最高，國民黨次之，新北市民政黨色彩傾向泛綠比例略高於泛藍。本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年9月20日至9月21日，針對設籍新北市、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,076人，在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。