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2026年名古屋亞運棒球預賽持續進行。韓國代表隊在面對泰國隊的比賽中展現壓倒性的進攻火力，全場狂掃14支安打。韓國隊在首局便攻下3分，隨後2、3、4局更是局局皆有分數進帳，其中第四局更是一舉灌進8分大局。最終韓國隊僅用四局，便以18：1的懸殊比分提前結束比賽，輕鬆收下勝利，也確定會以分組第一晉級超級循環賽。本場比賽韓國隊打線火力全開，其中三壘手朴浚淳（Park Junsoon）與二壘手鄭俊才（Jeong Junjae）表現最為亮眼。朴俊淳2打數2安打，不僅跑回2分，更貢獻高達4分打點；鄭俊才則是3打數3安打的「猛打賞」，跑回3分並帶有2分打點，兩人皆完美扮演了攻勢發動機與清道夫的角色。此外，開路先鋒朴朴載賢（Park Jaehyun）也有2安打、5分打點的出色表現。在投手方面，韓國隊推派吳原錫（Oh Wonseok）掛帥先發。他主投3局僅被擊出3支安打，失掉1分非責失分，並送出5次三振。接替上場的裴贊昇（Bae Chanseung）後援1局送出3次三振，兩人聯手壓制泰國隊打線，讓對手全場僅攻下1分。在同日的另一場預賽中，地主日本隊迎戰菲律賓隊。日本隊在2、3、6局皆有攻勢，最終以7：0完封菲律賓，同樣順利拿下勝利。