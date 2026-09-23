我是廣告 請繼續往下閱讀

沈伯洋出席公民發表會 「北士科」成攻防焦點

一張「狗狗眨眼照」掀熱議 沈伯洋曾洩暗號

台北市長選戰進入倒數66天，選情話題持續升溫，信民兩岸研究協會最新民調顯示，民進黨參選人沈伯洋支持度僅落後現任市長蔣萬安1.2個百分點；與此同時，沈伯洋日前在Threads突然貼出一張狗狗「眨眼」GIF，沒有留下任何文字，意外掀起外界對其是否釋放「不對稱作戰」訊號的討論。蔣萬安今（23）日被問及此事，僅笑著回應：「這個你要去問沈委員。」蔣萬安今天上午出席「台北文化小旅行：梵谷篇」活動，媒體也追問沈伯洋同日參加「輝達進駐北士科的挑戰與機會」公民意見發表會，是否有針對台北市府重大市政成果而來？他則表示，北士科發展一直是台北市政府相當重要的市政方向。蔣萬安進一步指出，市府過去積極克服各項困難，爭取輝達海外總部落腳北士科，同時也著眼於更完整的產業布局，未來將串聯南港軟體園區、內湖科技園區與北士科，逐步打造台北科技廊帶。北士科周邊整體環境與交通建設也同步規畫，短期將透過公車接駁等方式強化交通服務，並導入智慧交通；至於中長期則已有捷運路網規畫，希望逐步完善北士科整體交通機能。除了輝達進駐議題，蔣萬安也提到，北士科相關產業進駐T3、T4、T12等基地，目前都持續穩健推進。市府同時規畫洲美國小及國際羽球館等周邊建設，希望從產業、交通、教育到生活機能同步完善。蔣萬安強調，未來希望透過科技廊帶的形成，帶動台北整體發展，也讓台北在AI科技產業布局上扮演更重要角色，進一步成為推動台灣AI產業發展的引擎之一。另一方面，沈伯洋近日在Threads貼出一張狗狗眨眼GIF，貼文完全沒有搭配文字，因而引發網友猜測這張圖片是否另有含意？隨後，有網友在留言區貼出沈伯洋過去公開談話影片，試圖解釋這個「眨眼」動作的背景。沈伯洋今年7月在美國紐約演講中曾談及，民進黨可運用的網路資源相對有限，不具備大量假帳號等優勢，因此採取的是「不對稱作戰」，必須避免戰力在選戰前期就被消耗；等到8、9月攻防升溫、抹黑攻勢增加時，他會「眨個眼睛讓大家知道」。因此，這次沈伯洋突然發布狗狗眨眼GIF，隨即被部分網友解讀為可能與過去所說的「眨眼訊號」有所關聯。面對媒體追問沈伯洋的「眨眼」是否代表新一波操作即將展開，更有人質疑這坐實了「洋流」根本是人造的？蔣萬安則以一句「這個你要去問沈委員」，笑回外界關注。