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鯨魚體內積聚甲烷等氣體恐引發「鯨爆」

擱淺死鯨處理方式繁雜 成本動輒數千萬日圓

鯨魚也會爆炸！台南人相當熟悉

日本關東地區近期遭遇杜鵑颱風侵襲，千葉縣有民眾在颱風來臨在海岸發現，一隻巨鯨被打上岸，且出現詭異的膨脹狀態。千葉縣政府掌握消息後立即拉起封鎖線，專家示警，鯨魚爆炸具有一定程度的危險性。根據日本新聞網（NNN）報導，民眾在千葉縣匝瑳市九十九里浜海岸拍攝到的畫面顯示，一隻巨鯨被打上了岸。千葉縣政府表示，這頭於19日擱淺、體長約17公尺的長鬚鯨，在擱淺當下由於颱風帶來大浪警報，無法進行詳細調查。此外，專家指出該鯨魚屍體存在特定危險性，縣政府也拉起管制線，呼籲民眾切勿靠近。精通鯨魚生態的日本鯨類研究所專家安永玄太特別指出「爆炸」的危險。鯨魚死亡後，體內會積聚甲烷等氣體，雖然極為罕見，但確實有發生爆炸的可能性。此外，由於存在感染風險，從衛生角度來看，在未穿戴防護服的情況下靠近相當危險。鯨魚屍體可能因海浪推擠而產生意料之外的移動，進而導致人員被重壓，因此務必遵循指示絕對不要靠近。除了安全疑慮，鯨魚擱淺死亡後的「處理方式」也讓地方政府相當頭痛。安永表示，死亡鯨魚的處理方式主要有四種：焚燒、掩埋、沉入海底、製作成骨骼標本。不過，只有在博物館等機構表明願意「領養」時才會製成骨骼標本，因此最終必須由管理擱淺海岸的地方政府視情況作出判斷。事實上，鯨魚變成屍體後，體內蓄積大量甲烷氣體，使得屍身像氣球一樣被撐大，最終破裂，這一案例在台灣也曾有過；2004年1月，當時一條抹香鯨在雲林台西牡蠣養殖場擱淺死亡，腐敗的抹香鯨於當年1月24日準備送往台南成大進行研究的途中，行經台南西門路四段時，因屍體內部積蓄過多腐敗氣體，最後身軀爆裂，由於西門路位在台南市鬧區，不少民眾受到爆炸波及。內臟、血肉四處飛散，臭氣沖天，一度引發譁然。國家地理頻道（NGC）還曾推出「掠食者犯罪現場: 鯨爆之謎」紀錄片，帶領觀眾了解抹香鯨爆破的場景。