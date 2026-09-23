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▲檢警調偵辦投票行賄罪，查扣現金1526萬餘元。（圖／翻攝畫面，2026.09.23）

「身正不怕影子斜」鄭伯其喊冤：燕窩不是我送的

台中市無黨籍大里霧峰區市議員參選人鄭伯其遭檢舉涉嫌賄選，檢方搜索3處所，查扣現金1526萬餘元、燕窩禮盒69盒。鄭伯其昨晚以10萬元交保，今（23）日受訪時怒轟「這是有史以來最負面的選舉」，他強調台灣三節送禮是人之常情，朋友送禮時只是順帶提及希望支持他，卻遭檢調與選舉做不當連結；他強調自己「身正不怕影子斜」，相信司法會還他清白。鄭伯其昨晚以10萬元交保，檢方表示將提出抗告；楊姓樁腳則遭法院裁定羈押禁見。對於檢調搜出上千萬元現金及69盒燕窩禮盒，鄭伯其今天電話受訪時怒批「選舉選到這樣子，惡質！」更直言這次是「我個人覺得有史以來最負面的選舉」。鄭伯其表示，上週自己才遭到一波攻擊，有人刻意拿過往事情斷章取義、擴大解釋，對他進行抹黑，接著又遭人檢舉，導致檢調發動調查。至於被指控涉及燕窩禮盒賄選，他則嗆聲「買票沒有那麼廉價啦！」鄭伯其強調，自己的態度就是「身正不怕影子斜」，會完全配合檢調調查，更強調相關事情與他無關。他表示，楊姓好朋友是因為中秋節送禮，並不是為了他的選舉；燕窩禮盒不是他送的，更何況朋友送禮一事，他事前並不知情。他說，「如果是我送的，我想檢調不會讓我離開，這很清楚的。」鄭伯其並強調，自己願意配合司法調查，讓事實釐清。對於檢調將送禮與選舉連結，他表示中國人、台灣人三節送禮是人之常情，尤其目前正值中秋節前夕，如果在送禮過程中，因為支持某個候選人而順帶拜託支持，「我覺得這也是人之常情」。鄭伯其進一步說，如果拿著禮品送給不認識的人，再詢問「你要支持誰？」才是賄選；他強調，朋友送禮的對象也不只是在自己的選區，還包括其他行政區，因此認為相關情況與賄選指控有所不同。