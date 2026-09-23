麥當勞在台灣推出 G-DRAGON（GD）聯名套餐掀起搶購風潮，而法國麥當勞則是找上人氣足球漫畫《BLUE LOCK 藍色監獄》，推出《劇場版 BLUE LOCK 藍色監獄 -EPISODE 凪-》限定企劃，不只把「凪誠士郎」變成漢堡，還有藍色百香果 Sprite、抹茶 McFlurry，以及5款限定迷你漫畫可以收藏，超完整聯名讓台灣粉絲敲碗「台灣麥當勞也想要！」，活動將一路持續至10月26日。
凪誠士郎變漢堡！牛肉、炸雞、炸魚3種版本
國外麥當勞聯名又讓台灣粉絲羨慕了，雖然台灣 G-DRAGON（GD），但法國麥當勞這次主角是「天才前鋒凪誠士郎」，推出「Nagi Bao Burger」，以撒上黑芝麻的柔軟麵包呈現類似刈包、包子的外型，共有牛肉、雞肉與魚肉3種版本，其中牛肉款一次放入兩片牛肉排，再加入切達起司、生菜與旨味醬；雞肉、魚肉款則分別搭配炸雞與炸魚。
飲料、甜點也全部換上新口味，包括超吸睛的藍色「百香果風味 Sprite」、KitKat White 抹茶 McFlurry，以及淋上白巧克力抹茶醬的 Sundae，從主餐一路到甜點都做成限定品項。
吃麥當勞還送《藍色監獄》漫畫 5款限定故事每週登場
真正讓粉絲想衝法國的還有「限定漫畫」。活動期間推出5款《BLUE LOCK 藍色監獄 -EPISODE 凪-》迷你漫畫，每週帶來不同城市與全新挑戰，購買指定聯名套餐即可隨機獲得一本；套餐也有專屬《藍色監獄》收藏盒。會員則能使用 McDo+ 點數兌換限定周邊，包括25點兌換鑰匙圈、100點兌換水壺。
法國麥當勞這波《藍色監獄》聯名於9月22日開跑，預計持續至10月26日；目前官方公布資訊僅限法國市場，台灣麥當勞尚未宣布是否跟進。近期台灣麥當勞才因 GD 聯名引發排隊熱潮，如今海外又端出動漫迷難以抵抗的凪誠士郎漢堡、限定漫畫與周邊，也讓不少台灣粉絲只能先隔海敲碗，希望未來有機會在台灣吃到。
我是廣告 請繼續往下閱讀
國外麥當勞聯名又讓台灣粉絲羨慕了，雖然台灣 G-DRAGON（GD），但法國麥當勞這次主角是「天才前鋒凪誠士郎」，推出「Nagi Bao Burger」，以撒上黑芝麻的柔軟麵包呈現類似刈包、包子的外型，共有牛肉、雞肉與魚肉3種版本，其中牛肉款一次放入兩片牛肉排，再加入切達起司、生菜與旨味醬；雞肉、魚肉款則分別搭配炸雞與炸魚。
飲料、甜點也全部換上新口味，包括超吸睛的藍色「百香果風味 Sprite」、KitKat White 抹茶 McFlurry，以及淋上白巧克力抹茶醬的 Sundae，從主餐一路到甜點都做成限定品項。
真正讓粉絲想衝法國的還有「限定漫畫」。活動期間推出5款《BLUE LOCK 藍色監獄 -EPISODE 凪-》迷你漫畫，每週帶來不同城市與全新挑戰，購買指定聯名套餐即可隨機獲得一本；套餐也有專屬《藍色監獄》收藏盒。會員則能使用 McDo+ 點數兌換限定周邊，包括25點兌換鑰匙圈、100點兌換水壺。