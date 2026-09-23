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女星裴琳（本名蔡裴琳）日前推出雞蛋糕品牌「裴琳的虎咬咬」，帶著餐車到處跑，不料竟被發現越來越瘦，雖然她承諾會努力吃胖，但依然瘦到連骨頭都看到。而昨（22）日她迎來43歲生日，發出捧著蛋糕慶生的照片，近乎素顏的模樣看起來非常憔悴，似乎還又變瘦了，讓粉絲擔心狂喊：「快變胖吧。」裴琳在昨日曬出捧著生日蛋糕的照片，只見她披著頭髮、近乎素顏的對著鏡頭微笑。不過有粉絲發現，裴琳似乎又更瘦了，原本就小的臉幾乎只剩骨頭，雖然面帶微笑，但氣色看起來也很憔悴。裴琳在文中祝自己生日快樂，並許願：「期許自己能變更好的自己，身體健康，裴琳的虎咬咬順利大發。」吸引一眾粉絲留言祝賀，但大部分都是擔心她的身體狀況，「怎麼看起來又更瘦了，要顧好身體」、「不要再瘦了，快點變胖吧」、「身體健康是最重要的。」裴琳過去以歌手身分踏入演藝圈，在1999年與張碩芬、王婷萱組成女團「KISS」。之後裴琳轉戰影視圈，曾出演過《吐司男之吻》、《惡魔在身邊》、《放羊的星星》、《求婚事務所》等偶像劇，以及八點檔《娘家》、《甘味人生》、《世間情》等。而近期，她開啟副業「裴琳的虎咬咬」，帶著雞蛋糕餐車到處跑，客製化老虎造型的雞蛋糕，深受小朋友喜愛。