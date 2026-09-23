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蘇巧慧38.2%微幅領先 雙方差距1.1個百分點

民眾黨支持者59.3%挺李四川 18.5%支持蘇巧慧

年底新北市長選戰持續升溫，震傳媒今（23）日公布最新民調，民進黨參選人蘇巧慧以38.2%支持度，微幅領先國民黨參選人李四川的37.1%，雙方差距僅1.1個百分點。對此，李四川表示，所有民調他都會作為參考，接下來仍會持續勤走新北29區、尋求市民支持；至於民眾黨支持者有近兩成轉向支持蘇巧慧，他強調，「藍白合在新北市不管選前、選後絕對沒有問題」。根據震傳媒最新民調，38.2%新北市民支持蘇巧慧，37.1%支持李四川，兩人差距1.1個百分點。若與今年4月民調相比，蘇巧慧支持度上升3.4個百分點，李四川則下降2.5個百分點。針對最新民調結果，李四川今受訪表示，「我前面講過，藍白合在新北市不管選前、選後絕對沒有問題」，所有民調他都會作為參考，接下來也會持續勤走29區，尋求市民的支持。在政黨傾向交叉分析方面，86.8%民進黨支持者支持蘇巧慧，83.3%國民黨支持者力挺李四川；值得注意的是，在民眾黨支持者中，59.3%支持李四川、18.5%支持蘇巧慧。至於不偏任何政黨的受訪者，本次調查表態率僅約四成，60.0%表示無意見；整體政黨傾向方面，33.4%支持民進黨、28.7%支持國民黨、10.6%支持民眾黨，另有24.0%不偏任何政黨。該民調由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間為2026年9月20日至21日，調查對象為設籍新北市、年滿20歲民眾，透過CATI電腦輔助電話訪問系統進行電話訪問，共成功完訪1076人，在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.99個百分點。