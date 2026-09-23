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江旻育、張祐菘都輸日本 僅陳柏邑晉級

不敵日本世界名將 陳柏邑止步4強

中華隊軟網今（23）日男女單都從8強出發，最終僅陳柏邑挺進4強，但面對日本上屆3金得主、超級名將上松俊貴，拚戰6局後、最終2：4吞敗，無緣晉級金牌戰仍進帳一面銅牌，為中華隊本屆亞運第10面獎牌。軟網代表隊今年成為亞運開打前幾日，中華隊獎牌最重要來源，今天單打結果出來前，已經拿到1金2銀，單打也有2男1女闖入8強，可惜被評估有望奪牌的女單好手江旻育，2：4不敵日本女將宮前希帆，張祐菘也在8強以2：4輸給日本黑坂卓矢，所幸陳柏邑4：2擊敗韓國好手，成唯一挺進4強的台灣好手。陳柏邑4強對上日本世界排名第一的超級名將上松俊貴，他率先搶下首局，可惜後續被超前，最後一局更一度追平，但仍失掉關鍵分、功虧一匱，最終2：4吞敗無緣決賽，因軟網沒有銅牌戰，最終收下一面銅牌。單打賽程結束後，軟網隊本屆亞運旅程也正式結束，本屆最終在男女團先各自收到2面銀牌，隔日混雙名將余凱文、陳詩媛更拿到中華對首面金牌，今日單打賽事，陳柏邑又收下一面銅牌，總計1金2銀1銅，為中華隊成績最亮眼的代表團，陳柏邑個人則拿到1銀1銅，是本屆中華隊唯一一位拿到複數面獎牌的球員。