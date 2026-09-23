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▲華山基金會攜手富邦人壽共同走入里鄰長輩家中，親手送上關懷禮物。（圖／翻攝畫面）

▲志工們帶著長輩們日常生活所需物資逐戶探訪，送上秋節關懷禮。（圖／翻攝畫面）

中秋佳節前夕，華山基金會攜手民間企業團體富邦人壽高天通訊處及高雄市新興區振成里辦公室，共同走入里鄰長輩家中，親手送上關懷禮物，將佳節祝福與溫暖陪伴送到長輩家中，讓愛延伸至社區每個角落。在月圓人團圓的秋節前夕，讓獨居及弱勢長輩感受到滿滿的關懷與溫馨。本次活動由華山基金會與新興區振成里里長陳敏夫共同統籌規劃，富邦人壽高天通訊處號召處內夥伴化身志工小尖兵，共同投入公益服務行列。志工們帶著長輩們日常生活所需物資逐戶探訪，除了送上秋節關懷禮，也透過面對面的陪伴與問候，了解長輩們平日生活所需並提供適時協助；訪視過程中，志工們耐心地聆聽長輩們分享生活點滴與往日趣事，從他們臉上洋溢的笑容與充滿期待的眼神，志工尖兵們才深刻體認，原來【陪伴】才是長輩們最寶貝的禮物。對於許多第一次參與志工服務的富邦志工尖兵而言，這不僅是一場公益活動，更是一段溫暖而難忘的秋節體驗。本次活動結合企業、公益團體與社區里鄰的力量，透過實際行動深化在地公益關懷，實踐【取之於社會、用之於社會】的企業責任：【一趟到宅、一份禮物、一句問候】，讓公益不只是一次性活動，更成為串聯社區、凝聚愛心的重要力量。【月圓人團圓、孝道敬老、讓愛永傳】，一整路的訪視行程洋溢著溫馨與歡樂，長輩們在陪伴與祝福中感受到來自社會各界的關懷。透過民間企業與地方公益團體攜手合作，將關懷化為實際行動，不僅傳遞敬老孝親的正向價值，也讓弱勢及獨居長輩在佳節前夕不再孤單，願每一位長輩都能感受到社會滿滿的愛與祝福：【我會記得您，佳節愉快！】讓愛持續傳千里、溫暖社會每一個需要的角落。