由艾肯娛樂代理、網易遊戲開發的NBA正版授權3V3熱血街頭籃球手遊《全明星街球派對》，今（23）日推出全新秋季版本「妖到擒來 靈蛇出洞」更新，本次更新最受矚目的焦點，就是聖安東尼奧馬刺隊傳奇「GDP三巨頭」之一的「鬼切」馬紐吉諾比利（Manu Ginóbili）正式踏入街球場。除了新球員強勢降臨外，官方亦同步推出全新時裝補給箱、天秤座禮包以及中秋節專屬福利活動。
馬刺傳奇「鬼切」出鞘！蛇形突破與專屬技能解析
曾隨馬刺隊奪得4座NBA總冠軍的傳奇球星馬紐・吉諾比利，並在2004年雅典奧運帶領阿根廷擊敗美國夢幻隊奪得金牌，達成兼具 NBA 總冠軍、歐冠冠軍與奧運金牌的輝煌成就。
吉諾比利以詭異妖嬈的突破節奏與刁鑽路徑撕裂防線，靈活歐洲步不可捉摸，神鬼莫測的手術刀傳球更一次次繪出極致的想像力，甚至創下徒手抓蝙蝠的驚世神蹟，球迷間更廣為流傳的「順境跑車，逆境佛，絕境妖刀斬群魔」，正是對他在關鍵時刻力挽狂瀾的最佳寫照。
馬紐・吉諾比利技能介紹
爆發技「神乎其神」：使用後可順次切換被動加成，提升命中率與全隊移動速度。當觸發「最後行動」時，他將堅決出手三分球並獲得絕對命中率提升，命中後還能增加自身士氣值。
特性「鬼切出鞘」：具備4階段強化，每次攻守轉換時順次切換。前3階段小幅提升抄截、蓋火鍋與抗干擾能力；進入第4階段則大幅強化抄截、蓋火鍋與安全傳球距離，並提高移速與命中率。該狀態會保留至完成得分、助攻、抄截或蓋火鍋後，於次回合重置回第1階段。
吉諾比利04-05專屬球衣：黑卡商店同步上架該款專屬球衣，還原聖安東尼奧經典白底黑字20號戰袍，重現其長髮巔峰時期的風采。
「野獸派」與「天秤座」時裝炫目登場！豐富補給箱限時回歸
除了傳奇球員外，本次改版也推出了多款全新與回歸時裝，「野獸派」補給箱包含以灰黑犀牛頭套搭配亮藍淺黃球衣的霸氣高級時裝「背打犀牛」，以及走現代潮流機能風、配有蠟筆造型背飾的高級時裝「那個藍人」。「天秤座」特惠時裝禮包，全新上架華貴黑金戰袍，搭配背後耀眼的金色天秤星座光芒。
另外還有經典時裝限時回歸，包含古埃及風格的「日曜之地」、東方風情的「百無禁忌」、競速感十足的「極限飄移」，以及皮背心造型的「狂野之路」補給箱。即日起至10月20日，潮衣寶庫上架「純開心」與「經典熱狗」造型；幸運奪寶則推出「海底世界」主題時裝。玩具系統同步推出「迷你鯊魚車」，玩家可使用奇珍齒輪親手製作。
中秋節奇妙之旅開跑 免費領月餅背飾與登入好禮
即日起至10月13日遊戲官方舉辦「中秋節奇妙之旅」活動，玩家每日登入打球並完成任務即可獲得體力，消耗體力在棋盤上前進可獲得綁定齒輪、潮人券、巨星天賦卡等虛寶，完整走完棋盤即可領取限定「月餅」時裝背飾。
每天登入遊戲就能領到鑽石、招募冷卻卡與潮人券等獎勵，並搭配小額儲值福利與登入領獎等多重好康。官方也表示，玩家若想了解更多改版細節與活動第一手消息，可密切關注《全明星街球派對》官方網站與官方粉絲專頁。
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曾隨馬刺隊奪得4座NBA總冠軍的傳奇球星馬紐・吉諾比利，並在2004年雅典奧運帶領阿根廷擊敗美國夢幻隊奪得金牌，達成兼具 NBA 總冠軍、歐冠冠軍與奧運金牌的輝煌成就。
吉諾比利以詭異妖嬈的突破節奏與刁鑽路徑撕裂防線，靈活歐洲步不可捉摸，神鬼莫測的手術刀傳球更一次次繪出極致的想像力，甚至創下徒手抓蝙蝠的驚世神蹟，球迷間更廣為流傳的「順境跑車，逆境佛，絕境妖刀斬群魔」，正是對他在關鍵時刻力挽狂瀾的最佳寫照。
爆發技「神乎其神」：使用後可順次切換被動加成，提升命中率與全隊移動速度。當觸發「最後行動」時，他將堅決出手三分球並獲得絕對命中率提升，命中後還能增加自身士氣值。
特性「鬼切出鞘」：具備4階段強化，每次攻守轉換時順次切換。前3階段小幅提升抄截、蓋火鍋與抗干擾能力；進入第4階段則大幅強化抄截、蓋火鍋與安全傳球距離，並提高移速與命中率。該狀態會保留至完成得分、助攻、抄截或蓋火鍋後，於次回合重置回第1階段。
吉諾比利04-05專屬球衣：黑卡商店同步上架該款專屬球衣，還原聖安東尼奧經典白底黑字20號戰袍，重現其長髮巔峰時期的風采。
除了傳奇球員外，本次改版也推出了多款全新與回歸時裝，「野獸派」補給箱包含以灰黑犀牛頭套搭配亮藍淺黃球衣的霸氣高級時裝「背打犀牛」，以及走現代潮流機能風、配有蠟筆造型背飾的高級時裝「那個藍人」。「天秤座」特惠時裝禮包，全新上架華貴黑金戰袍，搭配背後耀眼的金色天秤星座光芒。
另外還有經典時裝限時回歸，包含古埃及風格的「日曜之地」、東方風情的「百無禁忌」、競速感十足的「極限飄移」，以及皮背心造型的「狂野之路」補給箱。即日起至10月20日，潮衣寶庫上架「純開心」與「經典熱狗」造型；幸運奪寶則推出「海底世界」主題時裝。玩具系統同步推出「迷你鯊魚車」，玩家可使用奇珍齒輪親手製作。
即日起至10月13日遊戲官方舉辦「中秋節奇妙之旅」活動，玩家每日登入打球並完成任務即可獲得體力，消耗體力在棋盤上前進可獲得綁定齒輪、潮人券、巨星天賦卡等虛寶，完整走完棋盤即可領取限定「月餅」時裝背飾。