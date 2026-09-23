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台股今（23）日延續多頭氣勢，開高後一路走高，加權指數終場大漲357.24點，以48157.41點作收，漲幅0.75%，再創歷史收盤新高，成交金額達8559.53億元。權王台積電（2330）強漲40元，收在2500元，漲幅1.63%，成為推升大盤的重要力量。美股前一交易日4大指數漲跌互見，台股今日以上漲95點的47895點開出，開盤後買盤持續進場，指數漲幅一路擴大，盤中最高衝上48342點，盤中最低則為47895點，終場收在48157.41點，大漲357.24點，成功站穩4萬8千點大關。權值股方面，台積電上漲40元至2500元，漲幅1.63%；鴻海（2317）上漲3元至256元；聯發科（2454）上漲5元至5185元；廣達（2382）下跌0.5元至341.5元；長榮（2603）則上漲0.5元至243元。